無懼寒風與疫情 逾40名華人法拉盛獻血

陳永豐(左)與李豔翠(右)15日捐血獻愛心。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 15日氣溫降至零下16華氏度，仍有逾40名華裔民眾無懼疫情 ，參與世界華人 工商婦女企管協會大紐約分會舉辦的捐血活動，年齡最長者已超過65歲；主辦方表示，紐約市血液庫存不足，一人捐血相當於挽救三個人的生命，再次感謝參與者的善舉。

「世華大紐約響應全球捐血日」活動由世界華人工商婦女企管協會大紐約分會主辦，紐約華僑文教服務中心、國際獅子會紐約法拉盛分會、啓楊活動中心以及紐約捐血中心等協辦，當天有超過40名華裔民眾前往參與，獻出愛心。

世界華人工商婦女企管協會大紐約分會會長李豔翠表示，近期疫情反彈，協會原本計畫取消活動，但經過商討，仍然決定在15日照常舉行捐血活動；她說，此次活動邀請16歲到75歲的民眾參與，其中捐血的年齡最長者已超過65歲，「我和女兒也參加今天捐血」。

李豔翠表示，捐血不僅可以幫助他人，還可以將自己的舊血輸出，產生新血，增強自己的身體健康；她呼籲更多民眾能獻出愛心，解決紐約市的血液庫存不足的問題，「再次感謝民眾冒寒風參與捐血活動」。

紐約華僑文教中心的主任陳永豐表示，他當日與妻子以及紐約華僑文教中心的副主任林威廷參與獻血；他說，自己曾多次獻血，疫情爆發後，首次在紐約市參與獻血活動，希望能在危機關頭挽救其他人的生命。

紐約捐血中心的代表表示，民眾只要不是愛滋病患者，不曾感染任何肝炎，且在過去兩個月內不曾捐血或鑽耳洞與刺青，即可參與捐血；他說，當日未能參與的民眾，也可登錄https://www.nybc.org/查詢就近的捐血點，在體檢後，若符合捐贈標準，即可參與，「一人捐血相當於救了三個人的生命」。