新市府調查問卷 3華社組織助推廣

紐約親子互助會的外展人員14日在日落公園推廣問卷調查，協助華人填寫。(紐約親子互助會提供)

由少數族裔社區組織代表成立的「NYC SPEAKS」，日前推出首個關乎紐約市發展的問卷調查，呼籲公眾參與建言，給新市長亞當斯 (Eric Adams)帶來多元群眾聲音；布碌崙 (布魯克林)三個華社組織被指定為宣傳大使，即日起至28日將派遣外展人員在日落公園推廣，協助民眾完成調查。

「NYC SPEAKS」是一項致力於以人為本和推動全市公共參與的政府過渡計畫，以確保新一屆市府能明確了解民眾需求和所關心的政策及領域；日前推出的首個問卷調查已在全市展開，向民眾徵詢八個不同領域發展的意見，包括健康與福利、住房、公共安全、教育和學生學習發展、經濟和勞動力、藝術與文化、族裔平等、氣候和基礎建設。

紐約親子互助會、松柏之家社區服務中心、布碌崙華人 聯合會被選為社區數據推廣和宣傳大使，即日起至本月28日(周五)，各機構會派十名外展人員到郵遞區號11220、11232社區進行推廣，協助華人完成問卷調查；無法到現場的民眾，也可上網至nycspeaks.org/填寫，有中文翻譯在內的11種語言。

另外，他們也呼籲民眾善用社交媒體，在貼文中標記#NYCspeaks或@NYCspeaks2022，引起更多人對這項調查的關注；有任何疑問或需要協助，可撥電至親子互助會(718)210-3743、松柏之家(718)376-4036、華聯會(718)232-0055查詢。

班森賀松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀表示，上一任市長留下的諸多問題未解決，如在華社建遊民收容所、特殊高中入學考試及資優班改革等；希望華人把握此次問卷調查進行反饋，也期待亞當斯能聽取社區的聲音，作出好的改變。