亞裔老婦在街頭被惡意推倒 警懸賞3500元緝嫌犯

該名非洲裔男子攻擊亞裔老婦，被警方通緝。(紐約市警提供)

一名75歲的亞裔 老婦日前於光天化日之下在皇后區的街頭被一名男子惡意推倒受傷，警方趕往現場後，立即將受害人送往附近醫院急救，所幸並無大礙，嫌犯作案後逃之夭夭；紐約市 警13日發布嫌犯的照片，並懸賞3500元，呼籲知情者提供線索。

影音來源：警方提供

根據市警112分局消息，一名75歲的獨居韓裔 老嫗，於12日下午1時30分，在位於森林小丘皇后大道交77大道附近，被一名陌生男子推倒，導致她的脖子與臉部有挫傷，被警方送往附近醫院救治，情況穩定。

韓裔受害者崔英熙(Younghee Choe，音譯)13日受訪時表示，她已記不清楚案發細節，只記得自己外出時，被他人推倒，隨後失去知覺，「這是我為什麼記不起他的臉，因為我完全摔倒了，幾乎要死了」；她說，自己並不清楚對方搶劫她的原因，當時不認為對方想要打劫她。

警方表示，嫌犯得手後，向不明方向逃竄，初步調查顯示嫌犯為隨機作案，目前尚無證據證實這起案件涉及仇恨犯罪。

根據警方公布的通緝照片，嫌犯是一名非洲裔中年男性，皮膚較黑，作案時穿黑衣、黑褲，穿黑鞋，並戴黑色墨鏡。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。