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亞裔老婦在街頭被惡意推倒 警懸賞3500元緝嫌犯

記者牟蘭／紐約報導
該名非洲裔男子攻擊亞裔老婦，被警方通緝。(紐約市警提供)
該名非洲裔男子攻擊亞裔老婦，被警方通緝。(紐約市警提供)

一名75歲的亞裔老婦日前於光天化日之下在皇后區的街頭被一名男子惡意推倒受傷，警方趕往現場後，立即將受害人送往附近醫院急救，所幸並無大礙，嫌犯作案後逃之夭夭；紐約市警13日發布嫌犯的照片，並懸賞3500元，呼籲知情者提供線索。

影音來源：警方提供

根據市警112分局消息，一名75歲的獨居韓裔老嫗，於12日下午1時30分，在位於森林小丘皇后大道交77大道附近，被一名陌生男子推倒，導致她的脖子與臉部有挫傷，被警方送往附近醫院救治，情況穩定。

韓裔受害者崔英熙(Younghee Choe，音譯)13日受訪時表示，她已記不清楚案發細節，只記得自己外出時，被他人推倒，隨後失去知覺，「這是我為什麼記不起他的臉，因為我完全摔倒了，幾乎要死了」；她說，自己並不清楚對方搶劫她的原因，當時不認為對方想要打劫她。

警方表示，嫌犯得手後，向不明方向逃竄，初步調查顯示嫌犯為隨機作案，目前尚無證據證實這起案件涉及仇恨犯罪。

根據警方公布的通緝照片，嫌犯是一名非洲裔中年男性，皮膚較黑，作案時穿黑衣、黑褲，穿黑鞋，並戴黑色墨鏡。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)
崔英熙日前在於森林小丘被一名陌生男子推倒，面部多處受傷。(ABC視頻截圖)

韓裔 亞裔 紐約市

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