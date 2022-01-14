禁逼遷令將失效 州府重開放申請「緊急房租援助計畫」

亞當斯(右)13日舉行記者會，除表示市府將提供資源給面臨被逼遷的房客，也呼籲聯邦提供經濟補助。(市長辦公室提供)

紐約州新冠疫情下的禁止逼遷令將於15日(周六)失效，不再延期，不過州府已重新開放申請「緊急房租援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)，期間房客可免遭房東 驅逐；市長亞當斯 (Eric Adams)13日的記者會上表示，市府也將提供免費法律諮詢等資源協助房客，並呼籲聯邦政府 提供經濟補助。

在紐約州的禁止逼遷令失效後，州府將開放的「緊急房租援助計畫」，由於來自聯邦的24億元經費已經用盡，州府於去年11月15日停止接受申請，此次再度開放申請，申請者將可在期間獲得法律保護，不被房東驅逐。

亞當斯13日在在曼哈頓下城民事法庭外表示，遭到房東驅逐的房客，除了可以申請計畫獲得保護外，市府也將提供所有資源，包括免費的法律諮詢服務，給有需要的民眾，同時也將針對不諳英語的移民社區增加外展、開放電話熱線等；亞當斯強調，無論移民身分或是否有工作，若沒有法院命令，所有的驅逐或逼遷都是非法的。

亞當斯說，紐約房租在全美相對高，且紐約市有三分之一人口收入的50%都用在支付房租上，而此前州府向聯邦政府要求10億元資補助，最後僅獲得2700萬元，「這對我們是種侮辱，也不會解決我們面臨的問題。」亞當斯要求聯邦政府增加預算，協助紐約房客度過難關。

州長霍楚(Kathy Hochul)聯手新澤西州、加州等州長，也致信財政部長葉倫(Janet Yellen)，要求聯邦提供180億元的資金援助。

信中表示，緊急房租援助計畫的資金分配，應該根據各州有需要的租客數量，而非總人口來發放；對此財政部發言人表示，將從2月開始的未來幾個月，重新分配多項資金。

市府表示，若民眾面臨被驅逐或逼遷，都可以撥打911或311，要求轉接房客協助熱線(tenant helpline)，或是可以上https://on.nyc.gov/33Bcw3D查詢更多資訊，尋求免費法律援助，則可上https://on.nyc.gov/3zWQvZ4。

申請「緊急房租援助計畫」，請至網頁：https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/。