好心亞裔男送外套搭救 反遭非裔遊民毆打搶劫

朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

曼哈頓 中城12日早上發生一起搶劫攻擊案件，一名六旬韓裔 男子好心脫下自己的外套，送給寒天中倒在街角的非洲裔男子伊斯雷爾(Xavier Israel)，卻遭到對方毆打後搶劫；一名路過的華裔 司機停車干預，伊斯雷爾在案發不久後被捕，而這已經不是他第一次犯案。

警方表示，案件發生在當日早8時30分左右，25歲的伊斯雷爾正屈身躺在五大道476號前；而59歲的受害者朴尚(Sang Park，音譯)路過見此，便脫下了自己的外套蓋在了伊斯雷爾的身上。

一段案發地監控顯示，原本似乎在睡覺的伊斯雷爾突然跳了起來，把朴尚翻身摔倒在地，而後從他的後袋裡抓出了錢包；朴尚試圖拿回自己的錢包，但又反被伊斯雷爾揮數拳毆打面部，見朴尚沒有再還擊後，伊斯雷爾快步逃離了現場。

朴尚事後回憶說，「他看起來非常冷，又睡在街上，我才決定把外套送給他。」

駕車路過的華裔男子吳鳳良(FengLiang Wu，音譯)，看到這一幕後下車干預；「他們打鬥了一兩分鐘，然後罪犯搶了他的錢就跑了。」吳鳳良說。

吳鳳良隨即撥打911報警，警方在幾個街區外拘捕伊斯雷爾，以搶劫、重竊、襲擊、威脅和非法占有贓物等罪名，將其移送法辦。

警方表示，逮捕伊斯雷爾的警員在其褲袋中發現了大約1500元現金，而這是伊斯雷爾一周內第二次攻擊試圖幫助他的好心人。

8日在上東城東81街的一棟建築外，他被指毆打一名想幫助他的49歲婦女；消息人士稱，這名女子摔倒在地，肘部受傷；伊斯雷爾當時被捕，並被控攻擊罪，但只被開出了上庭通知(Desk Appearance Ticket)就釋放，結果時隔三天再次犯案。

據了解，伊斯雷爾2日也在中央公園附近襲擊行人。