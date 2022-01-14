皇后區成人接種率近100% 區長籲紐約市府加強溝通

皇后區長理查茲13日在記者會上表示，疫情再度反彈，呼籲民眾積極接種疫苗，出現症狀時要及時檢測。(視頻截圖)

曾為新冠疫情 震央的皇后區 ，截至13日全區的成人首劑疫苗 接種率接近100%，其中郵遞編號包括法拉盛市中心的成人完全接種率已達99%；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)當日感謝醫護人員付出，但他指出疫情再度反彈，呼籲市府加強與社區的溝通，避免疫情再度爆發。

理查茲13日舉辦線上媒體圓桌會，宣布皇后區的抗疫成果；他表示，皇后區已有逾200萬名居民至少接種了一劑疫苗，成為紐約州首個跨過該里程碑的郡級地區；他補充，根據市府的數據，皇后區成人的首劑疫苗接種率已接近100%。

不過理查茲說，近期Omicron變種病毒快速傳播，未接種疫苗的五歲至11歲兒童的住院率大增，他建議未成年人盡快接種疫苗；他說他的兒子已完全接種，未產生較強的副作用，「我答應帶他打針後去買奧利奧味的芝士蛋糕，接種後他更精神了」。

對於未來抗疫規畫，理查茲表示，過去兩年內市府與社區缺乏溝通，出現許多可避免的失誤，他以節日季前夕市府擬關閉皇后區遠洛克威(Far Rockaway)與拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)新冠檢測點舉例，批評此舉恐對防疫造成負面影響，「我們需要一個主動應對問題的政府」。

理查茲補充，他建議市府在五大區建立社區聯絡人，與當地的區政府、民代及市民溝通，了解並及時滿足各區的需求，「我不理解大學點與森林小丘過去為何沒有一個市府運營的檢測中心」；他說，市府還應設立專門處理疫情的協調部門，幫助各區在第一時間解決問題。

為了更好地控制疫情，理查茲表示，市府需與信仰機構建立良好的關係，推廣檢測病毒與接種疫苗；他還指出，當局應加強疫情檢測與追蹤，他以台灣舉例，指出只有更早的檢測病毒並追蹤感染源，才能最大限度的避免疫情的傳播。

根據市府的數據，截止13日，華人聚集地法拉盛市中心的疫苗接種率名列前茅，其中郵遞編號11355與11354地區的首劑疫苗與完全接種率均達99%。