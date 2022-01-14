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法拉盛遊民收容所合約變60年 加深民眾疑慮

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛39大道亞平會過渡性房屋計畫效果圖。（亞平會提供）
法拉盛39大道亞平會過渡性房屋計畫效果圖。（亞平會提供）

市遊民服務局(DHS)、亞洲人平等會(AAFE)與城市資源機構(URI)日前舉辦首場公聽會，介紹擬在法拉盛市中心設立的遊民收容所計畫，宣布遊民局與亞平會簽訂60年合約等信息，因與先前宣布的30年合約信息不符，引起民眾擔憂，批評這項計畫缺乏透明度。

這個過渡性房屋計畫位於法拉盛39大道133-04號，計畫提供90個公寓單位，其中23個為統倉(studio)，62個為一室公寓，五個為兩室公寓，申請者需為育有未成年人的家庭；這項計畫工程為期20個月，預計今年年底開工，在2024年落成後開放。

位於法拉盛39大道133-04號的過渡性房屋建案地點，計畫提供90個公寓單位。(...
位於法拉盛39大道133-04號的過渡性房屋建案地點，計畫提供90個公寓單位。(記者張心／攝影)

亞平會的共同行政總監孫慧君13日表示，市遊民服務局與亞平會一直商討合約細節，近期才敲定40年過渡性房屋的時間；她說，亞平會將與市遊民局簽訂60年的土地使用合約，40年後將決定是否將這棟公寓轉為平價屋，「也可能在40年之前改為平價屋」。

位於法拉盛39大道133-04號過渡性房屋計畫，計畫提供90個公寓單位。(本報檔...
位於法拉盛39大道133-04號過渡性房屋計畫，計畫提供90個公寓單位。(本報檔案照)

此外，與會民眾還對這項計畫不適合改建成平價屋存疑；參與公聽會的羅維宗表示，亞平會稱若將遊民所改為平價屋計畫，只能提供50個單位，且仍有5000萬元的缺口，意味著每個單位的平均售價為100萬元，「2000萬元可以建好一棟平價屋，為什麼要耗資豪華公寓的價格打造平價屋？」

孫慧君回應稱，由於這項過渡性房屋的選址地勢較低，建設過程中需要良好的地基與其他花費；她說，亞平會希望打造100%的平價屋，無法在樓宇落成後以市場價格租賃，為保證可承擔這項計畫支出，因此需要更多的資金支持。

對於過渡性房屋對社區的影響，孫慧君表示，現有的調查研究顯示，因這項計畫將為社區提供更多的工作機會，不會影響當地的房產價值，會為社區帶來正面的經濟影響。

孫慧君也承諾，將繼續與社區積極溝通，為民眾解答擔憂的問題；負責這項計畫的三個機構訂於24日(周一)在皇后區第七社區委員會例會中再次解答相關問題，想要提問的民眾需提前預約，更多資訊請寄電郵至[email protected]

平價屋 法拉盛 皇后區

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