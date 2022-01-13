布碌崙市議員李凱健聘華人助理 爭得增設檢測站

第47選區新任市議員李凱健，成功爭取在選區內的地鐵站增設新冠檢測站。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)宣布續用前市議員崔馬克(Mark Treyger)的華人助理馮麗華，專門處理華社事務，呼籲民眾遇任何問題積極前來辦公室求助；上任不到兩周，面對因變種病毒造成的疫情 升溫，李凱健成功爭取在選區內的地鐵站 增設新冠檢測 站，呼籲民眾利用機會。

李凱健11日發布報告指出，隨著紐約市再次面臨疫情威脅，只有政府保持一個行事透明且具有問責機制的系統，才能幫助社會從疫情中復甦回來；在其辦公室的爭取下，與州長辦公室、大都會運輸署(MTA)、市疫情檢測和追蹤小組(NYC Test and Trace Corp)達成協議，將在選區內增設檢測站。

從12日起的每周一至周五早8時至下午2時，將在康尼島最後一站的Stillwell大道地鐵站，提供PCR檢測，民眾無需提前預約；李凱健也說將繼續爭取在布碌崙南區加設檢測站，方便當地民眾。

李凱健也說，由於公校疫情嚴重，考慮到孩子們的安全，他支持由市議長歐德思(Adrienne Adams)提出的議案，在家長的同意下為學生提供線上教學的選擇，並積極在校園內推廣檢測服務。

除此之外，他也宣布自上任以來，辦公室接獲超過150名選民的投訴，面臨包括房屋、街區衛生、遺棄汽車等民生問題，目前大多數投訴已處理完畢；他表示歡迎大眾在面臨任何情況前來求助，也續用前市議員崔馬克的多年華人助理馮麗華，專門處理華社事務，華人民眾無需擔憂語言障礙。

李凱健分別有兩間辦公室設立在選區內，包括康尼島Neptune大道445號、以及班森賀Stillwell大道2015號，他也呼籲選民關注他的社群媒體，第一時間獲得重要的社區資訊；若民眾無法前往辦公室，也可致電留下訊息，手機號碼是(718)373-9673、(718)307-7151，或發電郵至[email protected]、[email protected]。