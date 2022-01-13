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亞當斯擬開源節流 增加借債、削減開支3%

記者和釗宇／紐約報導
為開源節流，亞當斯一方面定計畫將財政支出削減3%，另一方面擬增加紐約市府的借債額度。（市長辦公室提供）
為開源節流，亞當斯一方面定計畫將財政支出削減3%，另一方面擬增加紐約市府的借債額度。（市長辦公室提供）

為整理財政，新任紐約市亞當斯(Eric Adams)計畫開源節流，一方面市府正在制定計畫，將財政支出削減3%；另一方面，亞當斯擬向州議會申請，增加紐約市府的借債額度。

亞當斯在競選期間就曾表示要以削減開支來解決市府的官僚主義問題；紐約每日新聞報導，亞當斯政府的預算主管吉哈(Jacques Jiha)本周已經致信市府各局長，表示將在全市範圍內削減3%的政府支出，包括衛生局等抗疫部門也不例外；信中還強調，各部門不得以裁員來應對開支緊縮，他也承認在抗疫工作繁重的情況下削減開支難度較大，市府已組成專門的工作組為各部門解決困難。

根據亞當斯的計畫，市府所有部門須在21日前提交削減開支的計畫，2022財年和2023財年每年都須削減3%，未來也可能繼續執行；目前白思豪制定的2022財年預算勉強平衡，主要因為聯邦政府注入了大量新冠紓困金，吉哈表示，如果Omicron變種病毒導致經濟復甦乏力，2023年初步支出計畫將出現29億元的缺口。

除了節省開支，亞當斯還計畫增加紐約市的收入來源；彭博報導，亞當斯計畫向州議會申請，將紐約市府的借債額度提高190億元；根據計畫，目前市府的債務上限為325億元，亞當斯計畫通過市過渡性融資局(Transitional Finance Authority)發行這筆190億元的債券，這筆融資金額不會計入市府的借債上限。

如果計畫成行，這將極大地增加紐約市府的借債能力；不過，新任市主計長蘭德(Brad Lander)反對這項計畫，認為該計畫在財政上不夠謹慎；他表示，市府在增加借債前，應首先明確未來數年紐約市基礎建設所需要的支出金額；不過，市府一名發言人表示，蘭德告訴州議員不要增加市府借債的舉動是不負責任的，尤其是紐約市仍面臨疫情和經濟復甦乏力的情況下。

為開源節流，亞當斯一方面定計畫將財政支出削減3%，另一方面擬增加紐約市府的借債額...
為開源節流，亞當斯一方面定計畫將財政支出削減3%，另一方面擬增加紐約市府的借債額度。（市長辦公室提供）
為開源節流，亞當斯一方面定計畫將財政支出削減3%，另一方面擬增加紐約市府的借債額...
為開源節流，亞當斯一方面定計畫將財政支出削減3%，另一方面擬增加紐約市府的借債額度。（市長辦公室提供）

亞當斯 紐約市 預算

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