非議聲中 亞當斯胞弟降職當市長安全執行主任 年薪21萬

亞當斯的胞弟伯納德(中)，12日被從市警總局文職副局長降級為市長安全執行主任。(美聯社)

面對外界「任人唯親」的質疑，市長亞當斯 (Eric Adams)12日將剛上任紐約市 警局副局長的胞弟伯納德，降級至市長安全執行主任(Executive Director of Mayoral Security)，年薪為21萬元；目前這位56歲的市警局退休 警佐，正在接受紐約利益衝突委員會(New York Conflicts of Interest Board)的資質審核。

根據「紐約時報」公布的市警局內部文件，伯納德自12月30日起便出現在該局的工資單上，那時亞當斯還未就任市長；直到1月7日，當媒體爆料胞弟高升的新聞後，亞當斯才向紐約利益衝突委員會報備。

紐約市法律禁止官員利用職權為自己或親信(Close Associates)謀取任何經濟利益，但若利益衝突委員會認為「該任命不會與城市目標和利益相衝突」，則有權予以豁免。

目前雖然在外界的非議聲中，亞當斯已經將其胞弟降級至市長安全執行主任，年薪從副局長的24萬元減至21萬元，少了3萬元，但仍需要等待利益衝突委員會的最終裁決。一位內部消息人士透露，「一切差不多都塵埃落定。」

伯納德曾在曼哈頓下東城的市警七分局，布碌崙(布魯克林)市警88分局以及市警皇后北區勤務指揮中心供職；離開警局後，他在過去十年曾在維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)的停車場擔任助理主任，之前在市警局升任至警佐職位後退休；亞當斯9日接受採訪時表示，「我弟弟完全有資格擔任副局長」，並透露伯納德上任後將會負責市長維安工作，「在白人至上主義和仇恨犯罪案激增的同時，我需要認真看待我的安全，這對我很重要。」

目前雖然其弟從高位上被撤職，但新任頭銜看起來還是以維護亞當斯的安全為主；去年競選期間，亞當斯曾表示自己不需要維安小組，可以「隨身帶著一把槍」。

在伯納德被任命之前，亞當斯任命了他的老朋友班克斯(Philip Banks)擔任市警公共安全副局長，但此前班克斯曾在一起聯邦腐敗案中被列為「未起訴的同謀」，他於2014年因該指控而辭職，至今否認有任何不當行為。

伯納德當前並未發表任何聲明，也未回應任何媒體的提問。