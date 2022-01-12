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紐約市多所高中生罷課 要求提供網課選項

記者金春香／紐約報導
全市多所高中的學生11日上午罷課要求教育局提供網課選項；圖為馬丁路德金恩高中學生。（路透）
全市多所高中的學生11日上午罷課要求教育局提供網課選項；圖為馬丁路德金恩高中學生。（路透）

因Omicron變種病毒導致感染人數激增，日前紐約市公校出勤率降至50%以下，11日包括史岱文森、布碌崙科技高中等學校學生紛紛走出教室，要求市府和教育局提供網課選項，保證學生和家長安全。

根據市教師聯合工會(UFT)數據，疫情前全市公校平日出勤率為91%，該數字在本月7日僅為44.5%；10日全市有1萬1800名學生和2300名教職員工新冠檢測結果為陽性。

日前多名民選官員、多個教職員組織和眾多學生家長都要求市府提供臨時網課選項，以確保學生安全度過疫情高峰期，但市長亞當斯(Eric Adams)則一直堅持學校開放，認為學校安全。

由三名史岱文森高中發起的「紐約市防疫安全學生罷課」(NYC Student Walkout for COVID Safety)日前在社群網站上發帖，呼籲全市學生11日上午11時52分罷課，得到布碌崙科技高中等多所學校學生的支持，11日遍布五區的學校學生紛紛走出教室，呼籲市府暫時關閉公校，開設線上教學選項，否則應加強校園防疫，為所有學生提供檢測。

發起者之一、17歲的Rifah Saba說，父親感染了新冠，「但我卻仍要來學校上課，我很可能是無症狀感染者，在學校會把病毒傳給他人。」

布碌崙科技高中學生李Joyce表示，同住的家人中，四人都屬於新冠高風險人群，「每天上學，我都讓他們的健康與生命受到威脅。」

市教育局表示理解學生和家長的擔憂，也支持學生一切有序的發聲行動，教育局已經雙倍加強校內檢測工作，日前並向公校分發了500萬個快篩檢測試劑，在保證校園開放的同時，確保及時發現感染病例，進行隔離，他們也會繼續傾聽學生們的聲音。

全市多所高中的學生11日上午罷課要求教育局提供網課選項；圖為馬丁路德金恩高中學生...
全市多所高中的學生11日上午罷課要求教育局提供網課選項；圖為馬丁路德金恩高中學生。（路透）
全市多所高中的學生11日上午罷課要求教育局提供網課選項；圖為拉瓜地亞高中學生。（...
全市多所高中的學生11日上午罷課要求教育局提供網課選項；圖為拉瓜地亞高中學生。（路透）

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