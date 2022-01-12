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禁止逼遷令15日失效 霍楚不延長 向聯邦求援要補助

記者牟蘭／紐約報導
州長霍楚證實，紐約州新冠疫情下的禁止逼遷令將於15日失效；圖為華人房東團體不久前集會反對政府延遲禁止逼遷令。(本報檔案照)
州長霍楚證實，紐約州新冠疫情下的禁止逼遷令將於15日失效；圖為華人房東團體不久前集會反對政府延遲禁止逼遷令。(本報檔案照)

雖然疫情反彈，但州長霍楚(Kathy Hochul)11日證實，紐約州新冠疫情下的禁止逼遷令將於15日失效，不擬延期；她計畫近期與州參眾兩會議員商討，如向聯邦政府申請經濟補助等，以幫助疫情中受到重創的房東與房客度過這一艱難時期。

租金穩定協會(Rent Stabilization Association)主席斯特拉斯(Joseph Strasburg)對霍楚的決定表示贊成，他指出州府實施禁止逼遷令已近兩年，租客已獲取超過10億元的租金補助，已是時候結束這項法令，「若租客不繳房租，應承擔相應的後果」。

為避免因疫情失去收入的租客因付不起房租而流離失所，前州長葛謨(Andrew Cuomo)2020年頒布禁止逼遷令，租戶只要證明因疫情導致財務困難，就可免於被逼遷，霍楚接任州長後，再次延期禁止逼遷令至本月15日，引起部分房東的不滿，指責不少房客濫用這一法令，有錢也不願交房租，讓房東蒙受損失。

霍楚11日在曼哈頓針對新冠疫情舉行的記者會中表示，禁止逼遷令即將畫上句點，「我們希望給房客多一些的喘息空間，讓他們能在短期內緩解自己的困境，(這項法令)將在15日結束」。

霍楚在日前的州情咨文中並未提及禁止逼遷令，但她表示，若房客申請「緊急房租援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program)，他們將免遭驅逐，但因這項計畫的經費24億元已用盡，州府已在去年11月15日停止接受申請。

因租客提出訴訟，州高等法院法官6日下令要求州府在三個工作日內重新啟動平台；霍楚也承諾重啟申請網頁，她在會上補充，將近期與與州參眾兩會的民代商討，如何重啟這項補助，並向租客提供包括法律援助內的其他補助。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)聯合曼哈頓、布朗士與布碌崙(布魯克林)區長，日前發布聯合聲明，要求州府延期禁止逼遷令；他們表示，近期疫情反彈，若此時恢復逼遷令，將導致遊民所過度擁擠，致紐約居民身處危險之中，「暫停商業與住宅的驅逐令，是保證紐約居民安全安全的基本條件」。

聲明中稱，少數族裔社區是最易發生租客繳不起房租的地區，至截稿前，紐約市的房屋法庭有超過20萬件尚未處理的逼遷案，其中多數來自皇后區東部、布碌崙中部地區與布朗士等。

州長霍楚表示將不會延長禁止逼遷令，圖為房客團體此前集會反逼遷。(歐新社)
州長霍楚表示將不會延長禁止逼遷令，圖為房客團體此前集會反逼遷。(歐新社)

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