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兩項選區重畫計畫 遭州議會拒絕

編譯孫梁／綜合11日電
州參眾兩會拒絕了州獨立選區重畫委員會提交的國會與州議會的選區重畫計畫。(美聯社)
州參眾兩會拒絕了州獨立選區重畫委員會提交的國會與州議會的選區重畫計畫。(美聯社)

州參眾兩會10日拒絕了國會與州議會的選區重畫計畫，該計畫是州獨立選區重畫委員會(IRC)上周提交的，由於兩黨成員達不成一致，IRC只好將兩黨各自提出的選區重畫計畫一併交給新一屆的州議會。

紐約州憲法規定，IRC應將新的選區重畫計畫在1月25日前交給州議會，或是提交不同版本的重畫計畫，州議會需以三分之二的多數在參眾兩會分別通過，或是通過其中的一個，最後交給州長批准或是否決。

如果重畫計畫在兩會得不到三分之二的多數支持，抑或被州長否決後參眾兩會無法推翻州長的否決，州議會就要提出自己的重畫計畫，交給州長批准。

州議會的重畫計畫必須根據州憲法規定的人口平等、公正的少數族裔代表性、符合實際和保證選區的連續性等標準，以維持目前選區的核心要素，不能使選區形成不公平的黨派歧視。

如果IRC能在1月底前提出新的選區重畫計畫，州議會仍有時間決定是接受還是拒絕，以便為州議會留出自行制定重畫計畫的時間。州憲法還允許IRC在2月28日前提交重畫計畫，但IRC應該不會延後提出。

IRC無法提出重畫計畫並不令人意外，因為委員會的兩黨成員人數相等，另外兩名成員雖然不隸屬於兩大政黨，但投票時都以任命自己的黨派為馬首是瞻。IRC兩黨成員分別提出並交給州議會的重畫計畫，都分別獲五張支持票，IRC能否達成新的重畫計畫，或是依舊陷入僵局，1月底前可見分曉。但州議會很可能以IRC提出的計畫為基礎，自行制定出未來10年的選區重畫計畫。

在紐約州2014年經公投表決，決定設立十人組成的IRC後，此次為紐約州首次由兩黨成員的IRC制定新的選區重畫計畫。2012年選區重畫時，因為紐約州議會未能達成一致，重畫工作是由聯邦法官特別任命的機構負責。

州獨立選區重畫委員會提交國會與州議會的選區重畫計畫，圖為方案之一示意圖。(IRC...
州獨立選區重畫委員會提交國會與州議會的選區重畫計畫，圖為方案之一示意圖。(IRC提供)

紐約州 兩會 投票

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