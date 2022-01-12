兩項選區重畫計畫 遭州議會拒絕
州參眾兩會10日拒絕了國會與州議會的選區重畫計畫，該計畫是州獨立選區重畫委員會(IRC)上周提交的，由於兩黨成員達不成一致，IRC只好將兩黨各自提出的選區重畫計畫一併交給新一屆的州議會。
紐約州憲法規定，IRC應將新的選區重畫計畫在1月25日前交給州議會，或是提交不同版本的重畫計畫，州議會需以三分之二的多數在參眾兩會分別通過，或是通過其中的一個，最後交給州長批准或是否決。
如果重畫計畫在兩會得不到三分之二的多數支持，抑或被州長否決後參眾兩會無法推翻州長的否決，州議會就要提出自己的重畫計畫，交給州長批准。
州議會的重畫計畫必須根據州憲法規定的人口平等、公正的少數族裔代表性、符合實際和保證選區的連續性等標準，以維持目前選區的核心要素，不能使選區形成不公平的黨派歧視。
如果IRC能在1月底前提出新的選區重畫計畫，州議會仍有時間決定是接受還是拒絕，以便為州議會留出自行制定重畫計畫的時間。州憲法還允許IRC在2月28日前提交重畫計畫，但IRC應該不會延後提出。
IRC無法提出重畫計畫並不令人意外，因為委員會的兩黨成員人數相等，另外兩名成員雖然不隸屬於兩大政黨，但投票時都以任命自己的黨派為馬首是瞻。IRC兩黨成員分別提出並交給州議會的重畫計畫，都分別獲五張支持票，IRC能否達成新的重畫計畫，或是依舊陷入僵局，1月底前可見分曉。但州議會很可能以IRC提出的計畫為基礎，自行制定出未來10年的選區重畫計畫。
在紐約州2014年經公投表決，決定設立十人組成的IRC後，此次為紐約州首次由兩黨成員的IRC制定新的選區重畫計畫。2012年選區重畫時，因為紐約州議會未能達成一致，重畫工作是由聯邦法官特別任命的機構負責。
上一則
紐約客談／非公民投票法案生效 紐約市將藍上加藍
下一則
FB留言