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紐約客談／非公民投票法案生效 紐約市將藍上加藍

紐約客談

雖然歷經波折，非公民投票法案終於在紐約市生效，80萬擁有合法身分的移民將在2023年有權投票選擇市級民代崗位；作為民主黨的大本營，這項法案無疑將讓民主黨在紐約的掌控力進一步增強，本來就孱弱的共和黨則更加勢微。

其實，這項法案生效過程的波折除了非洲裔民代認為居住30天就可投票的期限太短而憂慮之外，還有一部分民主黨民代認為，作為紐約市重要政治力量之一的亞裔，尤其是華裔，合法移民一旦有權投票，可能不會支持民主黨。

這些民代有此擔憂也實屬正常，畢竟近年來民主黨左派一再侵犯華人利益，無論是特殊高中入學考試SHSAT和資優班存廢之爭、城區監獄建案、反警導致的治安混亂，都讓華人深惡痛絕；在去年的市長選舉中，雖然共和黨候選人史里華在全市範圍內大敗，但在幾個華人社區裡，他的支持率與亞當斯不相伯仲。

但其實，即便因為非公民投票而擁有投票權的華裔全部投票給共和黨，也難撼民主黨在紐約市的優勢；根據市府數據，下次市級選舉新納入的80萬選民中，華裔只有近12萬人，排在第一位的是多明尼加裔的13萬人，該法案就是由多明尼加裔前市議員羅格貴茲提出，他已在亞當斯政府擔任市交通局長；更別說其他族裔的新移民，絕大多數也是支持民主黨。

紐約中華公所主席于金山也指出，相比民主黨，共和黨在紐約市組織薄弱、缺少黨員、缺少經費，根本無力動員、聯絡選民，在各個位置上也推不出有力的候選人，因此即便華裔心向共和黨，也無法在地方選舉中撼動民主黨在紐約市的優勢，紐約市只會更藍。

紐約客談，每周二至周六見報。

民主黨 投票 紐約市

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