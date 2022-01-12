支持北京冬奧會 紐約福建社團華埠遊行

福建僑團11日舉辦支持北京冬奧會活動，吸引近百名民眾參加。(記者顏嘉瑩／攝影)

2022年北京冬季奧運會將於下月舉辦，紐約福建僑團11日在曼哈頓華埠 舉辦系列活動表示支持；新冠變種病毒Omicron肆虐，主辦方縮小活動規模，雖然11日氣溫驟降，但民眾熱情不減，有近百人參加。

活動由美國福建同鄉會、美國長樂公會、美國福建會館、美國馬尾海外聯合總會、美國福州亭江聯合總會等多個團體承辦與協辦，活動上中國駐紐約總領事黃屏透過錄影方式送來祝賀。

福建同鄉會鄭思祺表示，雖然天氣寒冷，但到場鄉親心中充滿支持北京冬奧 會的熱情；儘管在疫情的影響下，主辦方不得不將原先預訂的花車大巡遊活動縮減規模，僅在華埠集會，「但是福建社團和鄉親的愛國心依然。」

鄭思祺說，相信北京冬奧會將吸引著全世界的目光，勢必讓偉大的中華文明文化再次煥發光芒，同時以和平、友誼和團結精神，把世界凝聚在一起。

前市議員參選人林煜表示，做為海外華人，對於北京舉辦如此的盛事感到驕傲，也希望在海外的華人能夠更加友愛，透過參政議政，為社區發聲。

近百名福建鄉親走到曼哈頓大橋頭合影，然後沿著包厘街步行到且林士果的林則徐銅像，再沿著東百老匯回到福建同鄉會。