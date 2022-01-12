我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron達高峰 FDA代局長：多數美國人終會染疫

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

海外首個 紐約「六四大屠殺紀念館」籌備中

本報記者／紐約報導
籌委會日前召開線上會議，宣布籌建紐約六四紀念館；左上為王丹。(會議截圖)
籌委會日前召開線上會議，宣布籌建紐約六四紀念館；左上為王丹。(會議截圖)

香港六四紀念館」在去年關閉後，「六四」親歷者及眾多民運領袖日前宣布，計畫在紐約市籌備海外首個「六四大屠殺紀念館」，強調歷史不能被抹殺遺忘。

「八九民運」領袖及召集人王丹表示，不管如何看待和評價「六四」，每一個國民至少都應有權利了解那段歷史。但32年以來，這樣的傷痛非但未被處理，相關的歷史還一直遭到抹殺；不久前，香港的「六四」紀念館被關，所有有關「六四」的書籍在香港的圖書館下架，「不能讓歷史的傷痛被墨寫的謊言和冷血的權力掩蓋」，計畫在紐約這個人群流動最頻繁的國際大都市，擇地建立永久性的「六四大屠殺紀念館」。

目前，「六四」親歷者及眾多民運領袖已經組成「六四大屠殺紀念館」籌備委員會，並組成了具體執行籌建工作的工作小組，「六四大屠殺紀念館委員會」作為一個非政府組織，也已註冊成立；今年6月4日計畫在華盛頓的一家博物館舉辦一個「六四」特展，作為籌建紀念館的先聲。

之後籌委會希望募集50萬元，以租用的方式在紐約擇地，正式開辦「六四大屠殺紀念館」，希望在2024年、即六四事件35周年時募集150至200萬元在紐約購買場地，讓紀念館永久性地存在；六四紀念館倡議人和籌委會成員日前已自發捐款，籌得74724.64元，並保證每季度向外界公布銀行帳單各類項目支出，讓外界以最公開透明的方式監督捐款的使用狀況。

籌委會成員、「八九民運」領袖呂京花表示，在海外多年，六四仍是心裡的痛，過去每年在美國紀念六四，都是在華人聚集處或中國使領館的對面，若紀念館建成，民眾便可以近距離觀看展出實物，更能清楚呈現1989年發生的一切。

「八九民運」參與者金岩表示，年輕一代人對這一段歷史知之甚少，曾對年輕的中國留學生做過調查，發現十人當中有七人不知道，三人說是「暴動」，100人中僅一人有正確的認識，「真相應當被揭露出來」。

六四 香港 中國留學生

上一則

紐約花卉中心迎新春供應劍蘭、桃花、銀柳

下一則

支持北京冬奧會 紐約福建社團華埠遊行

延伸閱讀

香港疫情嚴峻 73歲甄珍終於要打疫苗了

香港疫情嚴峻 73歲甄珍終於要打疫苗了
海運塞港 空運爆艙 港急轉單 台灣雙雄受惠

海運塞港 空運爆艙 港急轉單 台灣雙雄受惠
紐約布朗士大火17人皆死於煙燻 35名傷者生命垂危

紐約布朗士大火17人皆死於煙燻 35名傷者生命垂危
紐約打疫苗獎百元…7000人無法兌現 火大

紐約打疫苗獎百元…7000人無法兌現 火大
蘇蕊長大了…吵要見爸爸阿湯哥？媽媽凱蒂為難

蘇蕊長大了…吵要見爸爸阿湯哥？媽媽凱蒂為難

熱門新聞

圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18
紐約州長霍楚表示，紐約市目前住院的新冠感染者，其中有超過40%的病患是由於「非新冠病毒原因」住院治療。（州長辦公室提供）

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

2022-01-08 11:36
布朗士公寓五級大火。(取自Citizen軟件)

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

2022-01-09 14:43
氣象專家預測，紐約市將在本周迎來新年第一場雪。圖為紐約市冬季雪景。(本報檔案照)

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

2022-01-05 13:46
氣象預報6日午夜前將開始降雪至7日上半天，預計將嚴重影響通勤。(本報檔案照)

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

2022-01-06 11:48
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

2022-01-08 14:48

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因