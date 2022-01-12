海外首個 紐約「六四大屠殺紀念館」籌備中

籌委會日前召開線上會議，宣布籌建紐約六四紀念館；左上為王丹。(會議截圖)

香港 「六四 紀念館」在去年關閉後，「六四」親歷者及眾多民運領袖日前宣布，計畫在紐約市籌備海外首個「六四大屠殺紀念館」，強調歷史不能被抹殺遺忘。

「八九民運」領袖及召集人王丹表示，不管如何看待和評價「六四」，每一個國民至少都應有權利了解那段歷史。但32年以來，這樣的傷痛非但未被處理，相關的歷史還一直遭到抹殺；不久前，香港的「六四」紀念館被關，所有有關「六四」的書籍在香港的圖書館下架，「不能讓歷史的傷痛被墨寫的謊言和冷血的權力掩蓋」，計畫在紐約這個人群流動最頻繁的國際大都市，擇地建立永久性的「六四大屠殺紀念館」。

目前，「六四」親歷者及眾多民運領袖已經組成「六四大屠殺紀念館」籌備委員會，並組成了具體執行籌建工作的工作小組，「六四大屠殺紀念館委員會」作為一個非政府組織，也已註冊成立；今年6月4日計畫在華盛頓的一家博物館舉辦一個「六四」特展，作為籌建紀念館的先聲。

之後籌委會希望募集50萬元，以租用的方式在紐約擇地，正式開辦「六四大屠殺紀念館」，希望在2024年、即六四事件35周年時募集150至200萬元在紐約購買場地，讓紀念館永久性地存在；六四紀念館倡議人和籌委會成員日前已自發捐款，籌得74724.64元，並保證每季度向外界公布銀行帳單各類項目支出，讓外界以最公開透明的方式監督捐款的使用狀況。

籌委會成員、「八九民運」領袖呂京花表示，在海外多年，六四仍是心裡的痛，過去每年在美國紀念六四，都是在華人聚集處或中國使領館的對面，若紀念館建成，民眾便可以近距離觀看展出實物，更能清楚呈現1989年發生的一切。

「八九民運」參與者金岩表示，年輕一代人對這一段歷史知之甚少，曾對年輕的中國留學生 做過調查，發現十人當中有七人不知道，三人說是「暴動」，100人中僅一人有正確的認識，「真相應當被揭露出來」。