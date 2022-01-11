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約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

輕罪不起訴再遭兩黨州長候選人砲轟 白艾榮仍堅決捍衛

記者張心／紐約報導
曼哈頓地區檢察官白艾榮反擊質疑，捍衛輕罪不起訴法案改革。(路透)
曼哈頓地區檢察官白艾榮反擊質疑，捍衛輕罪不起訴法案改革。(路透)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在宣布不再起訴包括持有大麻、逃票、賣淫、拒捕等輕罪行為之後，受到來自市警局長、市警察工會(Police Benevolent Association)等多方反對，更有四名兩黨州長候選人要求其下台；白艾榮10日「訴苦」政見遭受各方誤解，稱別有用心之人在「暗中下套」，他將堅決捍衛輕罪不起訴法案。

白艾榮10日接受電視採訪時表示，他在剛過去的周末和市警局長西維爾(Keechant Sewell)進行了短信溝通，並將於本周面對面交談他的刑事改革新政，「我將解答她所有的疑問和擔憂，排除現有的誤會和分歧。」西維爾曾在7日的市警總局內部郵件中透露，白艾榮的改革將導致犯罪猖獗，對警員和社區造成惡劣影響。

「我不是說拘捕不對，但是當對罪犯唯一的指控只是拘捕時，我們需要弄清楚最核心的犯罪行徑是什麼。」在白艾榮的改革報告中寫道，除非罪行是嫌犯被起訴的重罪的一部分，否則不會單獨起訴大麻、逃票、拒捕、非法進入、妨礙公務、賣淫等的罪行。警察工會指出此舉是在助長犯罪，公共安全將面臨極大威脅。

「作為一個哈林區(Harlem)長大的孩子，我知道公共安全有多重要，但是施行當前法案下的城市已經很不安全了，槍支暴力、家庭暴力、性侵案都在上升，所以我們必須進行改革。」白艾榮表示，「我相信自己的政策將會是城市變得安全，別有用心不希望改革成功的人在傳播錯誤信息，從而製造不必要的焦慮。」

然而白艾榮的法案收穫的反對聲遠大於贊譽，甚至同為民主黨陣營的長島國會眾議員、2022年州長候選人蘇奧齊(Tom Suozzi)也表示，白艾榮的新政是在為混亂「開綠燈」，身為檢察官的他不能隨便挑揀執行或不執行什麼法律。州長霍楚(Kathy Hochul)日前則拒絕評論。

也在角逐州長的長島共和黨籍國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)、威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)，都強烈譴責白艾榮，表示如果他們目前在位，會以未能執法為由，即刻將白艾榮撤職。

曼哈頓地區檢察官白艾榮反擊質疑，捍衛輕罪不起訴法案改革。(美聯社)
曼哈頓地區檢察官白艾榮反擊質疑，捍衛輕罪不起訴法案改革。(美聯社)

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