紐約客談／曼哈頓小罪不起訴 治安陷新泥沼?

在曼哈頓新任檢察官白艾榮(Alvin Bragg)宣布未來將不再起訴包括持有大麻、逃票、非法入侵、拒捕等輕罪行為後在華人社區引起了不小的風波，人們認為可能會助長犯罪的擔憂，不是縱容，而是根本視而不見。

對於華裔小商家而言，商店行竊和搶劫最為常見，根據白艾榮的說法，例如受害者並未受到「嚴重傷害」，嫌犯也沒有「真正的人身傷害風險」，最初被指控持械搶劫則會以輕盜竊罪取而代之。

但如何定義未構成傷害，或未存在風險？對於某些案件來說，嫌犯作案未遂也算是一種結果，但試想若成功得手，這之中的不確定性以及是否會造成人員傷亡就不得而知，犯罪的本質本為試水居多，沒人生來就犯罪；而如今小罪不起訴，重罪也會如滿天雨點般向無辜的人砸去。

紐約的警務爭議已存在已久，尤其是在多年來有關執法部門存在種族偏見的討論中；前州長葛謨(Andrew Cuomo)曾在2019年計畫部署數百名警察 ，以解決輕罪逃票問題；但這卻引發了一場有關執法積極性的辯論，司法改革人士認為該計畫將目標對準了紐約的低收入 群體。

作為執法者的警員，自然也意識到了這一問題，五分局2021年年末接到民眾報案，稱一男子把手槍別在腰間遊蕩在華埠 街頭；警方出警後將該男子拘捕，但警員的案件報告還未撰寫完成，嫌犯就已被釋放；這對辦案警員來說，無疑是一種挫敗。

新保釋法加上白艾榮的新舉，讓治安本就每況愈下的紐約更加雪上加霜；不理解為何「具體問題具體分析」的方法對於政客們卻如此複雜；每個案件都應該根據其本身的性質以及被告的犯罪背景來處理，而非試圖用毯子蓋住一切，這無疑是一種懶惰的體現。

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