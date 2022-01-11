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布朗士公寓大火17人死 曾有24次違規及投訴紀錄

記者鄭怡嫣／紐約報導
消防人員10日繼續在布朗士致命火災樓宇調查，截至10日已有17人死亡。(Getty Images)
消防人員10日繼續在布朗士致命火災樓宇調查，截至10日已有17人死亡。(Getty Images)

布朗士區(Bronx)一棟高層公寓樓9日發生紐約市30年多年來最慘烈的一次火災，截至10日中午，這起五級大火已造成至少17人喪生，其中包括八名兒童及九名成人；市長亞當斯(Eric Adams)10日表示，罹難人數很有可能再次攀升，樓內未關閉的門助長了火勢，他承諾市消防局會進行「徹底」的調查；根據市府紀錄，這棟公寓樓此前曾有24次違規及投訴紀錄。

根據市消防局的最新通報，位於西布朗士特雷蒙社區(Tremont)東181街33號的一棟19層公寓樓9日發生五級大火，火勢因二層及三層一間複式公寓內的「電暖器故障」所引起，該公寓的大門敞開，濃煙很快就擴散至整棟大樓。

市長亞當斯10日表示，根據市住房消防安全法規，包含三間及以上公寓的住樓，大樓內的門都必須能夠自動關閉，目前，消防人員正在確定起火大樓內的門是否存在問題。

制服消防官員工會主席麥凱希(James McCarthy)10日表示，當民眾逃生時，房間及樓梯間的門沒有關閉，整棟建築都會暴露在有毒的空氣中，居民門會吸入濃煙和有毒的氣體，樓梯間「變得如同一根煙囪」，沒有可以呼吸的新鮮空氣；在市消防局基金會(FDNY Foundation)官網上，基金會也呼籲紐約民眾在火場逃生時記得關門。

根據市消防局的紀錄，2021年共有73人因火災罹難，比2020年的63起增加了16%。

根據市府紀錄，儘管從紐約州獲得了2500萬用的維修金貸款，但該棟大樓此後仍然有24次違規及投訴紀錄；違規與投訴內容與消防並無直接關聯，為害蟲侵擾及電梯故障。

布朗士火災現場，透過破碎的玻璃窗，可見一名調查人員在災場探查。(路透)
布朗士火災現場，透過破碎的玻璃窗，可見一名調查人員在災場探查。(路透)
市長亞當斯10日在布朗士火災現場表示，市消防局會進行「徹底」的調查。(Getty...
市長亞當斯10日在布朗士火災現場表示，市消防局會進行「徹底」的調查。(Getty Images)

亞當斯 布朗士 貸款

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