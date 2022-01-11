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華埠就像祖父母…名廚楊玉華：別等失去才珍惜

記者顏嘉瑩／紐約報導
楊玉華形容華埠就像「祖父母」，民眾認為它的存在是理所當然，但若缺乏愛與關懷，華埠終有一天會消失。(記者顏嘉瑩/攝影)
楊玉華形容華埠就像「祖父母」，民眾認為它的存在是理所當然，但若缺乏愛與關懷，華埠終有一天會消失。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠肺炎疫情在紐約市爆發至今將滿兩年，曼哈頓華埠首當其衝，如今變種病毒Omicron再度來襲，為社區帶來新一波威脅；華裔名廚楊玉華(Grace Young)表示，華埠的小商業就像祖父母，直到失去才會意識到重要，呼籲所有人應對華埠投入更多的愛與關注、協助社區重新站起來。

新冠疫情前年1月在中國開始後，曼哈頓華埠部分餐館和小商家就因為外界的恐懼和言論，生意大幅下滑，針對亞裔的仇恨犯罪也急劇增加，住在華埠附近的楊玉華在「華盛頓郵報」10日的報導中回憶，當時人們對華社避之唯恐不及，餐館服務生站在空蕩蕩的餐廳裡，華人還害怕在天黑之後出門。

同年3月中旬，紐約市開始實施「居家避疫」，包括華埠在內的其他美國各州亞裔社區，成為一座「鬼城」，但許多餐館業者仍然繼續堅持，與昂貴的外賣平台合作，希望能賺取租金和水電費，維持生存。

從小在舊金山華埠長大的楊玉華表示，過去她與家人一起到當地華人餐館飲茶，覺得華埠的存在是理所當然，「我需要購物或去餐館的時候，就會過去」；但是在疫情之後，走在空蕩的華埠街頭，她開始擔心華埠充滿歷史性與文化的街區可能會永遠消失。

事實上，紐約華社並非唯一受到影響的亞裔社區，全美各地的華人社區、日本社區、韓國城和越南社區，都出現類似問題，雖然在各界的呼籲以及疫苗的普及、政府的協助下，紐約華社開始重現生機，但如今新一波疫情再度襲來，花費好長一段時間才站穩腳步的小商家和餐館，能否在未完全恢復的情況下站著挺過這波疫情，仍不得而知。

在疫情期間不僅捐款、拍攝紀錄片，以呼籲大眾重視、關懷華埠的楊玉華表示，華埠保存著重要的歷史、文化等，除了是一種象徵外，也提供這個城市各種的服務，對象有華人，也有外族裔。

面對在疫情重創下岌岌可危的華埠，楊玉華說：「當人們看到像是Trader Joe's的超市在勿街(Mott St.)開業時，他們會說『我們不知道我們會失去華埠』，屆時他們就會意識到這個地方的重要性」；她說：「這個地方就像你的祖父母，他們一直都在，而你認為他們的存在是理所當然，現在他們需要你的愛與關注。」

楊玉華在疫情期間積極捐款、拍攝紀錄片，以行動支持華埠小商家。(記者顏嘉瑩/攝影)
楊玉華在疫情期間積極捐款、拍攝紀錄片，以行動支持華埠小商家。(記者顏嘉瑩/攝影)

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