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疫情嚴峻 支持北京冬奧花車巡遊縮小規模

記者顏嘉瑩／紐約報導
受到疫情影響，福建僑團宣布11日舉辦的「支持2022北京冬奧運會花車巡遊」，將改變形式舉辦。(主辦方提供)
受到疫情影響，福建僑團宣布11日舉辦的「支持2022北京冬奧運會花車巡遊」，將改變形式舉辦。(主辦方提供)

訂於11日(周二)由曼哈頓多個福建僑團，在華埠舉辦的「支持2022北京冬奧運會花車巡遊」，受到新冠疫情日益嚴峻影響，主辦方於日前表示，雖活動將維持舉辦，但將花車大巡遊活動改為觀看相關影片，並縮小遊行規模。

活動由美國福建同鄉會、美國長樂公會和美國福建會館，以及30多個僑團共同舉辦，11日的花車大巡遊大型活動，將改為中午12時30分，在東百老匯125號美國福建同鄉會集合，先觀看有關北京冬奧會及中國駐紐約總領事祝賀活動的影片，接著於下午1時在曼哈頓大橋頭合影，下午2時到林則徐廣場合影，接著遊行至福建同鄉會大樓。

該活動原先預計準備多輛專車大巴，載著與會者前往聯合國、時報廣場、中國駐紐約總領館等地點，講述奧運背景故事、傳播中華文化，同時表達海外僑胞對北京2022年冬季奧運會的高度熱情和大力支持；不過日前的緊急會議中，各僑團負責人表示，疫情嚴峻的影響下，雖繼續舉辦活動，但不得不改變活動形式，以確保與會者的安全。

日前的緊急會議中，州眾議員牛毓琳也送來表揚狀，表揚福建僑團對2022北京冬奧會做出的貢獻。

出席會議者包括福建同鄉會負責人鄭思祺、美國長樂公會代主席陳金雄、美國福建會館代主席王綱勇、美國福州僑聯總會主席陳鍵榕、龍岩同鄉會代主席蘇煥光、華美國際貿易總商會主席林德明、全美林氏宗親總會會長林增金等人。

北京冬奧 奧運 遊行

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