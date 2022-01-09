經文處領務組長黃耀良將榮調回台 紐約逾40社團線上歡送

40多社團為黃耀良(下排左一)舉行線上歡送會。(視頻會議截圖)

駐紐約台北經濟文化辦事處領務組組長黃耀良任期屆滿，本月底將返回台灣，台灣會館聯合40多個社團，8日舉辦線上歡送會，感謝他多年來、尤其是新冠疫情 期間，為社區與僑胞做出的貢獻。

台灣會館理事長蘇春槐等多位台灣社團的代表，感謝黃耀良多年來的辛勤工作，並表示，黃耀良作為駐紐約台北經文處領務組組長，積極參加社區活動，無論是疫情期間還是疫情前，都盡心為民眾解決燃眉之急，祝願他返台後前程似錦。

駐紐約台北經文處領務組組長黃耀良任期屆滿，台灣會館聯合40多個社團，8日為他舉辦線上歡送會。(視頻會議截圖)

黃耀良表示，他兩度在駐紐約台北經文處任職，對紐約感情深厚，在他擔任領務組組長期間，參與社區活動，與當地的僑胞建立深厚的感情；經文處教育 組主任楊敏玲表示，疫情爆發後，黃耀良多次為滯留在美的台灣留學生及其家長解決住宿問題，再次感謝他的付出。

黃耀良再度感謝台灣社團與僑胞對他工作的支持，他的工作將由經文處領務組副組長游智雅接任。

州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、州眾議員 金兌錫高級顧問楊愛倫與紐約華僑文教服務中心副主任林威廷等，均參與當天活動，表示支持；台灣會館聯合61個社團還向黃耀良贈送「俊才英展」的匾額與禮品。