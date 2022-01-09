經文處領務組長黃耀良將榮調回台 紐約逾40社團線上歡送
駐紐約台北經濟文化辦事處領務組組長黃耀良任期屆滿，本月底將返回台灣，台灣會館聯合40多個社團，8日舉辦線上歡送會，感謝他多年來、尤其是新冠疫情期間，為社區與僑胞做出的貢獻。
台灣會館理事長蘇春槐等多位台灣社團的代表，感謝黃耀良多年來的辛勤工作，並表示，黃耀良作為駐紐約台北經文處領務組組長，積極參加社區活動，無論是疫情期間還是疫情前，都盡心為民眾解決燃眉之急，祝願他返台後前程似錦。
黃耀良表示，他兩度在駐紐約台北經文處任職，對紐約感情深厚，在他擔任領務組組長期間，參與社區活動，與當地的僑胞建立深厚的感情；經文處教育組主任楊敏玲表示，疫情爆發後，黃耀良多次為滯留在美的台灣留學生及其家長解決住宿問題，再次感謝他的付出。
黃耀良再度感謝台灣社團與僑胞對他工作的支持，他的工作將由經文處領務組副組長游智雅接任。
州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫與紐約華僑文教服務中心副主任林威廷等，均參與當天活動，表示支持；台灣會館聯合61個社團還向黃耀良贈送「俊才英展」的匾額與禮品。
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