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奔走4個月 華生為曼哈頓華埠建社區冰箱

記者張晨／紐約報導
17歲的史岱文森高中華生師美齡(中)於曼哈頓華埠設立社區冰箱。(師美齡提供)
17歲的史岱文森高中華生師美齡(中)於曼哈頓華埠設立社區冰箱。(師美齡提供)

17歲的史岱文森高中華生師美齡，近日在曼哈頓華埠設立社區冰箱，為耆老和獲取食物有困難者提供保障；她表示，「這所傳遞的核心價值是歡迎任何路過的人，取走需要的東西，分享能分享的東西，不管他們的初衷和需求是什麼。」

師美齡表示，自己是法拉盛社區冰箱的志願者，儘管生長在法拉盛，在此之前從未經歷過有人會為一日三餐而擔憂。

華埠民眾排隊取用冰箱中的免費食材。(師美齡提供)
華埠民眾排隊取用冰箱中的免費食材。(師美齡提供)

「直到我遇到了一位80歲的老奶奶，她每天都會等在冰箱旁，只是為了一盒牛奶。」她說，冰箱補貨後五分鐘就會被哄搶一空，即使裡面只有乾義大利麵和過期的星巴克捐贈品，而這些都是亞洲移民一般不會觸碰的東西，「我意識到華裔需要一個真正的社區冰箱，提供更高質量、更熟悉的食材。」

從有創建社區冰箱的想法開始，師美齡說，唯一的資源就是自己的決心和熱情，「我和成人世界沒有任何聯繫，也沒有外界的指導和資源。」

志願者們分發收到的捐贈食品及蔬菜。(師美齡提供)
志願者們分發收到的捐贈食品及蔬菜。(師美齡提供)

從去年8月開始，她整天都在給華埠的非營利組織和企業打電話、發郵件，並經常熬夜做研究工作；「我一直在尋找能與我分享社區冰箱這一願景的人，這需要很大的毅力和運氣；我學會了與年齡比我大三到四倍的人建立聯繫，其中包括華埠社區領袖、非營利組織成員。」

在經歷了四個月籌畫後，終於能讓民眾拉開冰箱獲取食物。

師美齡說，「父母總是給我許多自由和情感支持，教育我要獨立，不要把任何事情視為理所當然；他們完全信任我管理這樣一個大型項目時的判斷力和決策能力；作為華裔移民，我想讓他們看到我在服務華埠弱勢群體的同時，找到我的中國根。」

即使要平衡忙碌的高中生活以及大學的申請準備，但師美齡依舊樂此不疲；她說，「華埠社區冰箱讓我每天都活力滿滿，因為我可以從日常生活中相對微小的壓力中解脫出來，專注於與更大的社會問題作鬥爭，看到冰箱對華埠居民的生活產生了真實、直接的影響，我感到很滿足。」

「我希望這成為一個可持續的項目，由社區成員的熱情和善良的人性所推動，因為冰箱不僅僅關乎食物，它是提升社區生活質量的一個助推劑。」

華埠 法拉盛 華裔

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