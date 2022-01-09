8大道華社出現辱華 「Chino」字眼 旁邊刻手槍

直到現在刻有辱華信息的字眼還在。（記者顏潔恩╱攝影）

布碌崙(布魯克林)日落公園8大道 人行道上日前疑似出現辱華信息，有民眾持工具在地上刻了一把手槍，旁邊寫著「Chino」(華裔 )字；一名華裔青年路過時發現這條信息，指出新冠疫情爆發將華人 推上風口浪尖，呼籲當地華社保持警惕，時刻注意安全。

消息指出，辱華信息出現在8大道5215號店面門前的人行道上，該華青本月5日經過時偶然發現，並不知道已經存在了多久，但直到8日還在；一開始看到「Chino」字眼時他並沒有放在心上，然而旁邊卻清楚雕刻出一把手槍的圖案，兩者含義結合一塊，讓他很詫異，也因此心生恐懼。

「Chino」是西文中用來形容華裔的詞，但長年來已被有心人士「妖魔化」，經常帶著歧視的色彩；例如將華人經營的商店統稱為「Chino」，稱呼這些商店時不會按照他們原本的名字，暗指華人商店的質量不好、賣假貨，與負面的印象牽連在一起。

華青表示，路過的民眾可能沒有理解這個塗鴉的意思，所以沒有特別放在心上；但他認為新冠疫情令華人的處境已很糟糕，過去兩年間屢次淪為亞裔仇恨犯罪的受害者，面對這樣的仇恨信息，加上又是在8大道本地發生，社區一定要保持高度警惕。

「這樣的事非同小可，如果沒有重視起來，或許會演變成嚴重的傷亡案件」，雖然目前難以追查到這個涉事人員，但往後民眾若發現有人在社區塗鴉、搞破壞，或是留下不友善的信息，應積極向警方報警求助。

一名路過發現該塗鴉的民眾陳凱蒂認為，大眾確實該關注這樣的事，畢竟「防範於未然，好過事後後悔」；市府計畫在8大道建遊民收容所，可能造成更多精神患者出入當地社區，誰知道傳播這些消息的人是惡作劇還是真的心懷不軌，遇到的話應將消息廣而告之、提醒身邊更多人。