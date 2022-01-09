民主黨州長參選人蘇奧齊 擬改革保釋金法案

蘇奧齊計畫改革保釋金法案，讓法官享有更多自由裁決權，避免讓有暴力傾向的被告被捕後再重返街頭。(本報檔案照)

民主黨 州長參選人、國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)多次公開批評民主黨內左傾極端主義，指責紐約州的保釋改革法案，已成為共和黨人士的箭靶，他日前在會議中表示，他計畫改革這項法案，讓法官享有更多自由裁量權，避免有暴力傾向的被告被捕後再重返街頭。

蘇奧齊表示，紐約州近年犯罪率飆漲，他希望現任州長霍楚(Kathy Hochul)與州府的其他民主黨同儕，改革保釋金法案，讓法官裁決刑事案件時，享有更多自由裁量權，「如果我們不正視這個問題，我們就是失敗的；犯罪是全州一大問題。」

蘇奧齊說，根據「奧伯尼聯合時報」(Times Union)的統計，從2020年7月到2021年6月，全州有9萬8000名涉嫌輕罪的被告獲得保釋，其中近4%、約3400名被告在候審期間，再次因暴力犯罪 被捕，「我們嘗試建立一個更好的系統，但對於部分暴力犯罪者，應給予法官更多自主權。」

蘇奧齊表示，他近期將發布打擊犯罪的白皮書計畫，其中包括讓法官通過判定被告的危險性以及考慮公共安全等，裁決是否允許嫌犯在審前聽證期間「無保候審。」

作為市長亞當斯 (Eric Adams)的盟友，蘇奧齊說，他贊同亞當斯的競選政綱，認為「公正與社會安全」能同時在紐約存在；他指出，共和黨候選人已將保釋金改革法案當作武器在選舉中對抗民主黨，導致他所在的長島納蘇郡選區翻紅，他承諾當選後修改這項法案，改善全州治安。

霍楚日前發表州情咨文，但並未談及保釋金法案，她的競選團隊也拒絕回應蘇奧齊的相關言論。