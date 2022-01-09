李修頓批政府分配抗疫資源有族裔歧視 華人支持

李修頓舉辦線上里民會議，討論紐約州經濟、教育、治安、亞裔細分法案以及防疫等話題。(視頻截圖)

共和黨籍州長參選人李修頓(Lee Zeldin)日前在一場里民會議批評州府以族裔分配抗新冠資源，直言該方針就是歧視，獲得與會華人 的支持；他還指責紐約的稅收與犯罪率日益增高，給民眾生活帶來負面影響，他承諾若當選，將立法改善現狀。

紐約同源會創會會長陳慧華7日晚為李修頓舉辦線上里民會議，討論紐約州經濟、教育、治安、防疫 以及亞裔細分法案等話題，吸引百餘位民眾參與，其中不乏支持其競選的華裔。

參會的醫生陳加里(Gary Chen，音譯)表示，他多年來都註冊為民主黨，但近年來因前市長擬取消特殊高中入學考試、對犯罪率飆升擔憂以及不滿政府濫用稅金「縱容」非法移民等，此次轉而支持共和黨籍州長參選人李修頓。

目前擔任長島國會眾議員的李修頓表示，宣布參選州長後，他曾多次拜訪華人社區，傾聽民意，希望日後當選，為民眾解決面臨的困難；他說，州長霍楚(Kathy Hochul)日前發表州情咨文，但並未提及民眾關心的稅收、犯罪與教育等問題。

以日益增高的犯罪率為例，李修頓說，這一問題並未引起當局的重視；他批評新任的曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)罔顧州法，宣布不提告輕罪，以及除最暴力犯罪外，不設置保釋金等改革，指出當局應「免除」(Remove)白艾榮。

對於最新的防疫規定，李修頓表示，他反對州府以族裔為標準，分配抗新冠病毒資源的方針，「這樣的指導方針建立在錯誤的基礎，病毒並不會因為居民的族裔而停止傳播」，要求政府重新制定相關政策。

與會人士黃友興表示，政府不應以族裔為標準分配任何資源，「這是另一種形式的種族歧視 」；他說，因疫情最先在中國爆發，且華人有戴口罩等良好的防疫習慣，疫情初期減緩了社區病毒的蔓延，但並不意味華人社區因此要少分防疫資源，「這是基本常識。」