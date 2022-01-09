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華人失業金盜刷潮 蔓延布碌崙班森賀

記者顏潔恩╱紐約報導
華人失業金遭盜刷潮日前傳至布碌崙班森賀；圖為來自法拉盛的受害者展示盜刷紀錄。(本報檔案照)
華人失業金遭盜刷潮日前傳至布碌崙班森賀；圖為來自法拉盛的受害者展示盜刷紀錄。(本報檔案照)

勞工廳(NYS Department of Labor)日前疑似黑客入侵系統，造成皇后區法拉盛大批華人的失業金帳戶遭不法分子盜竊或直接提取現金；近期在布碌崙(布魯克林)62分局的班森賀轄區內，也出現這股犯罪潮，至少三名華人報案稱，帳戶被盜用一瞬間丟失數千元。

Blackhawk是紐約州勞工廳發放失業補助金的合作金融機構，市民在收到失業補助卡後，可在指定的銀行提取現金；近來可能因黑客入侵系統，造成民眾的資料外洩，也有傳言指出銀行的ATM提款機遭人安裝針孔攝像頭等，導致補助卡的信息被不法分子掌握。

根據62分局紀錄，居住在20大道交Benson大道的59歲華男，於2021年12月27日發現補助卡的一筆2914元被領走；他報警指出，最後一次使用這張卡時是在案發的前一周，期間卡從未丟失，不解為何會被人盜用。

第二起案件中，報住在19大道交Benson大道的47歲華男，在本月1日發現補助卡被盜走1989元；他表示曾在86街2150號的第一資本銀行(Capital One Bank)使用這張卡，但因某些原因交易未成功，不久後帳戶資料就外洩。

最後，報住在16大道交78街的56歲華男，也發現Blackhawk補助卡被盜刷1000元；在此之前他也曾在86街2150號的第一資本銀行使用卡，但也出於某些原因未成功，他表示這張卡由始至終都在自己身上，不知道為何會被盜用。

警方建議市民在網路購物時，不要隨意洩露個人信息，月結單出現可疑交易時立即聯繫發卡單位，緊急關閉帳戶並展開調查；在銀行領錢時，可注意是否有安插針孔攝像頭，第一時間提醒銀行員工，避免更多人受害。

華男 華人 勞工

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