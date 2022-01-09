霍楚選連任 獲消防員、酒店等行業工會背書

霍楚獲市消防員工會、酒店行業工會背書。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前獲多個工會背書，包括紐約市 消防員工會(Uniformed Firefighters Association)、市消防官協會(Uniformed Fire Officers Association)、市酒店協會(Hotel Association of New York City)以及酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)。

市消防員工會和市消防官協會，代表2萬8000名在職和退休消防官員對霍楚競選連任表示支持。

「霍楚贏得了紐約市消防員的信任和信心。」市消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)表示，從她擔任州長的第一天起，就實現了對消防隊員們的承諾，「我們相信，在持續面臨前所未有挑戰的今天，紐約比以往任何時候都更需要她的領導。」

他說，霍楚在上任不到一周後就聯繫了自己，詢問自己能在九一一20周年之際為消防員做些什麼；「紀念日當天她確實接受了我的邀請，去聖帕特里克大教堂(St. Patrick’s Cathedral)做彌撒。」安斯博羅說，在教堂做彌撒是件大事，這對家屬來說都意義重大，很高興看到她在這樣一個日子和所有人站在一起。

酒店貿易委員會主席Rich Maroko表示，霍楚在幫助工人擺脫疫情 造成的毀滅性經濟損失方面做足了工作，從解決失業危機到確保紐約人獲得財政援助均有改善；「作為代表旅遊經濟核心的數万名酒店員工的工會，我們很高興成為首批背書她的工會。」

霍楚在在一份聲明中感謝這些工會的支持，紐約在擺脫疫情方面還有很長的路要走，也深知一個政府需要傾聽行業心聲，並為他們提供支持；「我們將一起繼續保護每個工人的權利，帶領紐約復興。」

在即將到來的6月民主黨初選中，霍楚將競選一個完整的任期，對手是國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和市公益維護人威廉姆斯(Jumanne Williams)，前市長白思豪(Bill de Blasio)也在考慮參選。