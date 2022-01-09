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遭石頭砸昏馬桂英 病情穩定可出院

記者牟蘭╱紐約報導
馬桂英因被他人砸傷頭部，昏迷了近一個月，她的醫生指出其病情已穩定，要求近期出院。(謝宜宏提供)
馬桂英因被他人砸傷頭部，昏迷了近一個月，她的醫生指出其病情已穩定，要求近期出院。(謝宜宏提供)

62歲華婦馬桂英感恩節後被人用石頭砸傷頭部，昏迷了近一個月，日前睜開雙眼，雖意識不清，但醫生稱患者情況穩定，要求她近期出院，轉送至療養院康復；她的親友8日表示，皇后區檢察官辦公室已著手為她申請受害人補助金，若獲批，可支付她的康復費用。

馬桂英的友人謝宜宏表示，由於新冠疫情近期反彈，加上馬桂英的病情日漸穩定，醫院已通知他們近期需為友人辦理出院手續；他說，馬桂英的腦部與神經傳導系統受損，無意識的狀態可能會持續三到五個月，即使出院也還需他人照顧，目前已開始為她尋找合適的療養院，完成康復治療。

謝宜宏說，緊急醫療保險無法支付馬桂英康復治療的費用，但皇后區檢察官辦公室的社工，已向州受害人辦公室(Office of Victim Department)申請相關補助，若獲批，可支付相關的康復費用。

由於馬桂英沒有移民身分，謝宜宏說，他已通過律師向GoFundMe平台申訴，期盼近日能取出逾12萬元的善款，為她支付康復費用；他再次感謝善心人士的捐贈，以及民選官員的關心，「我們已達到籌款目標」。

根據警方消息，33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)於感恩節後一天的上午，與居住在皇后區可樂娜38大道附近的馬桂英發生口角，後用一塊石頭，攻擊了對方的頭部；馬桂英被攻擊後，失去知覺，送醫搶救五小時才脫離生命危險。

佩雷斯此次被捕前曾有14次被捕紀錄，僅在過去一年內，他就至少九起不同案件尚在審理，包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等；他因涉攻擊馬桂英，被大陪審團以一級攻擊等罪名起訴，他在去年過堂時拒不認罪，辯稱自己「腦袋裡聽到奇怪的聲音」，要求精神評估，他的下次上庭時間為本月27日。

皇后區 療養院 檢察官

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