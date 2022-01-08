華人失業金盜刷熱潮 蔓延至布碌崙班森賀

華人失業金遭盜刷熱潮日前傳至布碌崙班森賀。圖為來自法拉盛的受害者展示盜刷紀錄。(本報檔案照)

紐約州 勞工廳(NYS Department of Labor)日前疑似黑客入侵系統，造成紐約法拉盛大批華人 的失業金帳戶遭不法分子盜竊或直接提取現金；近期在布碌崙(布魯克林)62分局的班森賀轄區內，也興起這股犯罪熱潮，至少三名華人報案稱，帳戶被盜用一瞬間丟失數千元。

Blackhawk是紐約州勞工廳發放失業補助金的合作金融機構，市民在收到失業補助卡後，可在指定的銀行提取現金；近來可能因黑客入侵系統，造成民眾的資料外洩，也有傳言指出銀行的ATM提款機遭人安裝針孔攝像頭等，導致補助卡的信息被不法分子掌握。

根據62分局紀錄，居住在20大道交Benson大道的59歲華男 ，於2021年12月27日發現補助卡的一筆2914元被領走；他報警指出，最後一次使用這張卡時是在案發的前一周，期間卡從未丟失，不解為何會被人盜用。

第二起案件中，報住在19大道交Benson大道的47歲華男，在本月1日發現補助卡被盜走1989元；他表示曾在86街2144號的第一資本銀行(Capital One Bank)使用這張卡，但因某些原因交易未成功，不久後帳戶資料就外洩。

最後，報住在16大道交78街的56歲華男，也發現Blackhawk補助卡被盜刷1000元；在此之前他也曾在86街2150號的第一資本銀行使用卡，但也出於某些原因未成功，他表示這張卡由始至終都在自己身上，不知道為何會被盜用。

警方表示，建議市民在網路購物時，不要隨意洩露個人信息，月結單出現可疑交易時立即聯繫發卡單位，緊急關閉帳戶並展開調查；在銀行領錢時，可注意是否有安插針孔攝像頭，第一時間提醒銀行員工，協助避免更多人受害。