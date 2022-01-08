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布碌崙日落公園一片白 華人開心玩雪

記者顏潔恩╱紐約報導
華人帶著小孩在雪地上玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)
華人帶著小孩在雪地上玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約今年首場大雪7日如約而至，連夜降雪造成部分地區迎來最高八吋積雪，雖不比以往來得嚴重，但仍造成出行困難；華人民眾經常造訪的日落公園(Sunset Park)被大雪覆蓋，冰天雪地的美景引來不少華人家庭前來玩雪同樂，過去兩年因疫不便出門的孩子們更是玩得不亦樂乎。

華男早起獨自在公園廣場剷雪。(記者顏潔恩/攝影)
華男早起獨自在公園廣場剷雪。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)7日連降大雪，早晨7時左右雖已停止，但狂風吹著屋頂和樹幹殘留的積雪，路人走過樹下時還得小心被雪「砸」中；市清潔局也對今冬的首場暴雪嚴陣以待，在各區布置好鏟雪車，一整夜定時在外頭除雪，以便早晨車輛出行。

由於路面濕滑難行，路人經過未鏟雪的區域時分外小心翼翼，部分已剷雪的區域則被踏得又髒又濕，車輛也減速慢行；8大道民眾也陸續出動雪鏟除雪，一名8大道居民葉先生表示，大約在早上7時天亮開始剷雪，比起之前積雪不算太多，很快就清除乾淨。

日落公園一夜後被冰天雪地覆蓋，華人家庭積極帶孩子到公園玩耍；陳女士說，過去兩年受疫情影響，孩子們外出的機會不多，當天兩個女兒一醒來就趴在窗戶看雪，吵著要到公園玩耍。

小孩衝入雪堆裡玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)
小孩衝入雪堆裡玩耍。(記者顏潔恩╱攝影)

她於是讓他們穿好保暖衣物、手套和口罩便來到公園；雖沒有帶任何剷雪的玩具，但孩子們滾著雪球就玩得很開心，非常享受這段雪天親子時光。

公園裡隨處可見拿著相機拍照留念的人，也有帶著寵物前來的民眾；很多趁著不需遠足到滑冰場就能玩樂的便利，讓孩子坐在雪橇沿著溼滑的路面滑行，成為冬天難得可以玩耍的好機會。

華人居民天一亮就在街上剷雪。(記者顏潔恩╱攝影)
華人居民天一亮就在街上剷雪。(記者顏潔恩╱攝影)

在公園的廣場，8大道居民盧彪拿著工具獨自剷著雪，儘管天氣寒冷額頭卻滲出汗滴；他說該區域是許多華人民眾每日跳廣場舞的地方，很多人在家都沒有足夠的運動空間，公園成為了鍛鍊身體的去處，意識到他們急需這個空間，非常樂意主動剷雪。

華人經常使用的日落公園一早就見美白雪景。(記者顏潔恩/攝影)
華人經常使用的日落公園一早就見美白雪景。(記者顏潔恩/攝影)

華人 8大道 日落公園

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