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赴中登機前7天需到起飛地檢測 紐約旅行業者：花費增逾千元

記者牟蘭╱紐約報導
赴中旅客從13日開始，需提前七天在出發地完成核酸檢測並自我監控。（Getty Images）
赴中旅客從13日開始，需提前七天在出發地完成核酸檢測並自我監控。（Getty Images）

變種病毒蔓延，中國駐美國使領館日前發布聲明，要求赴中旅客從13日開始，提前七天在出發地完成核酸檢測並自我監控；紐約旅遊業者對此表示，由於檢測人數爆增，部分旅客無法按時完成檢測，只能退改機票，而一些需在美國境內轉機旅客，至少要多花1000多元用於住宿與檢測費用。

中國駐紐約、芝加哥與洛杉磯等多個總領館日前在公告中宣布，從美國直飛赴中的旅客除在登機前48小時完成核酸與「IgM抗體」檢測外，還需提前七天在出發地完成核酸檢測並自我監控，若不符合要求，需重新規畫行程，呼籲民眾「非必要非緊急，不旅行」。

彩虹之旅國際旅行社銷售經理賈娟表示，由於紐約每周只有一班航班返回中國，部分民眾選擇購買底特律、洛杉磯或西雅圖的航班返中，新規出台後，意味著購買13日機票的民眾，需在6日完成檢測；她說，因近期檢測量爆增，一些的檢測中心尚未做好準備，恐導致部分旅客不能按時檢測。

賈娟表示，為應對提前七天在出發地完成核酸檢測並自我監控的規定，她所在的旅遊公司為從紐約出發，前往美國境內其他城市的旅客，提供八天七夜的核酸檢測與機場接送服務，以幫助旅客順利搭乘赴中的飛機。

「環宇假期」負責人葉秋生表示，提前七天抵達出發地完成核酸檢測與自我監控的新規，最先在歐洲赴中的航班實施，因農曆新年與冬奧會將近，且美國疫情反彈，中國政府加強了對美國赴中旅客的要求。

葉秋生說，若紐約的旅客購買從洛杉磯或其他地區的返中機票，意味著民眾需在住宿與核酸檢測中至少多花1000多元，「酒店一晚大概120元左右，我們會幫顧客預定酒店，協助完成新冠病毒的檢測」。

除了新規實施外，葉秋生說，1月的多個赴中航線「熔斷」，其中包括17日起暫停的紐約飛上海的東航MU588航班，導致春節前的票價從2000多元漲至6000元左右，且一票難求。

葉秋生說，一些旅客已抵達出發地，完成核酸檢測後，才被告知航班取消，「中國的航班多數會提前告知，但美國的航班不一定」；冬奧會與春節過後，今年3月赴中的機票回落至1000元左右，但尚不清楚中國是否會更改相關規定，呼籲旅客保持良好心態，慎重決定旅行計畫。

檢測 洛杉磯 變種病毒

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