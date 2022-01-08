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飛中機票價飆漲 旅行業者：2月底降至1000元左右

記者牟蘭╱紐約報導
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)
近期美飛中的機票飆漲，紐約旅行業者指出，2月底機票價格開始回落；圖為紐約市甘迺迪國際機場等待出行的民眾。(記者牟蘭╱攝影)

隨著美中疫情反彈，近期美國飛中國的機票價格飆升，經濟艙的價格飆漲近一倍，商務艙的票價已達1萬元左右，但仍一票難求；紐約華人旅行業者表示，預計不久後單程機票價格回落，平均價格在3000元左右，2月底則有1000元至2000元左右票源，部分民眾一次性購買多張機票，確保順利搭乘飛機。

因近期美國飛中國的航班搭乘者中出現多個確診病例，造成多個相關航班熔斷，導致機票價格飆升；「環宇假期」負責人葉秋生表示，12月底各大高校放假，不少留學生選擇1月返回中國，票價較平日有所調漲，今年又因疫情反彈，以及航班熔斷，導致近期的經濟艙票價最高漲至5000元到6000元左右。

葉秋生說，雖然近期票價飆升，但2月底的票價有所下降，其中最便宜的美飛中的單程機票票價約在1000多元左右，若加上酒店與檢測核酸等費用，「從全美各地返回中國的單程機票，外加兩晚酒店、核酸與IgM抗體檢測以及機場來回接送，只需2499元。」

彩虹之旅國際旅行社銷售經理賈娟表示，部分美國的航空公司因中國政府出台的防疫新規，需要大幅延長航班在地面時間，減少相關航班，也導致票價上漲；她說，2月後的機票價格回落至3000元左右，「居住在東岸的民眾，還是建議從紐約出發。」

雖然之後美飛中的票價回落，但葉秋生表示，因春節與冬奧會等因素影響，中國政府的防疫規定會更嚴格，可能造成航班無法順利起飛的因素也隨之增加，有少數客人為保證順利前往中國，一次性購買兩到三張機票，「哪班航班可以走，坐哪個航班」。

為了減少因航班延誤造成的損失，葉秋生建議，美國公民與持有綠卡的民眾，可提前購買旅行保險；他也提醒，若民眾曾染疫，或接種新冠疫苗，所需的核酸與抗體檢測證明並不相同，部分地區的中國駐美國領事館也建議返回中國的旅客接種補強針，呼籲民眾「非必要，不旅行。」

檢測 疫情 防疫

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