國會眾議員瑪麗奧攜手醫療機構 史島、布碌崙增檢測點

8大道民眾排隊接受新冠檢測。(記者顏潔恩／攝影)

新冠變種病毒Omicron造成紐約市疫情升溫，民眾新冠檢測 需求大增；轄區包括史泰登島的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)日前宣布與社區藥房、醫療機構合作，在史島和布碌崙 南區增設檢測點，呼籲民眾利用資源。

瑪麗奧表示，現有檢測站仍可見民眾大排長龍，如果增加更多檢測點和設備，感染的民眾就能早日獲得結果，自主隔離以免傳給更多人；目前其辦公室已與四家私人、社區機構建立夥伴關係，民眾可前往進行新冠檢測。

RJ Medical & Urgent Care位於布碌崙貝瑞吉大道464號，開放時間是周一至周五早9時至晚7時、周六早10時至晚6時、周日早11時至晚6時；Pharmacy & Surgical位於史島Clove路1796號，開放時間為周一至周五早9時至晚7時30分、周六早9時至晚5時。

Super Health Pharmacy位於史島Amboy路6390號，周一至周五早9時30分至晚7時、周六早10時至晚5時；Angelina's Ristorante是一家餐館，由社區藥房借場地為民眾提供服務，開放時間為本月13日至27日間的每周二、周四早10時至下午4時，地址是史島Ellis街399號。

儘管瑪麗奧向來批評政府推行的疫苗 令、不希望政府過度干預，但她鼓勵民眾主動接種，認為疫苗確實有抵禦能力；她也提到最近曾致信給總統拜登，希望將抗疫重點轉向增加單株抗體療法、以及新冠感染藥物的供應和分配，很高興聯邦採取意見，兩周後紐約收到的單株抗體劑量是之前的兩倍。

希望建設監測站的社區藥房可與其辦公室聯繫，電話為(718)568-2870。