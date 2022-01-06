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台山寧陽會館主席曾偉康 拜訪聯成公所

記者張心／紐約報導
紐約台山寧陽會館主席曾偉康(前排右二)同中華公所顧問伍銳賢(前排左二)，一同拜訪美東聯成公所。前排中為美東聯成公所主席梁漢本。（記者張心／攝影）
紐約台山寧陽會館主席曾偉康(前排右二)同中華公所顧問伍銳賢(前排左二)，一同拜訪美東聯成公所。前排中為美東聯成公所主席梁漢本。（記者張心／攝影）

紐約台山寧陽會館主席曾偉康，5日攜手紐約中華公所顧問伍銳賢，一同拜訪美東聯成公所；在慶賀新年的同時，聯成公所主席梁漢本也為參與中華公所主席競選的曾偉康送上祝福，期待他馬到成功、高票當選。

梁漢本表示，很高興二位一同在開年拜訪，聯成公所和中華公所合作緊密，曾偉康作為中華公所下屆主席候選人，希望他可以順利當選，未來兩個社團會繼續攜手共進、全力配合。

曾偉康表示，聯成公所是他確定競選後第一個拜訪的社團，有很多需要學習和聽取大家意見的地方。當被問及如果順利當選，會立刻為社區做什麼服務，曾偉康說華埠的公共安全問題受到廣泛關注，他在市警擔任輔警18年，一直志願為社區安全做出貢獻，若有幸擔任中華公所主席一職，也會加強年輕一代和年長者的聯絡，大家共同攜手打造更好的華人社區。

中華公所顧問、前任主席伍銳賢說，曾偉康擁有年齡優勢，個性細心，樂於奉獻，2019年在建立孫中山銅像的活動中，幫了很多忙，貢獻了非常多力量，「擔任中華公所主席挑戰很多，需要事無巨細，處理人際關係要面面俱圓，遇到難題不能動氣，不可以採取對抗的方式處理問題。」

聯成公所議員陳月華、蘇煥光、朱超然、戴日基、王鏑、潘維盛、梁華釗等出席了當日的拜會活動。

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