五分局華埠警民會 民眾抱怨小罪無人管 影響生活品質

曼哈頓華埠轄區市警五分局中華公所召開2022年首場警民會。(中華公所提供)

曼哈頓華埠 市警五分局5日在紐約中華公所召開月度警民會議，總結2021年最後一個月轄區內的治安情況；五分局華裔探員張立勇代局長張保羅(Paul Zangrilli)出席，他表示已經針對民眾近日反饋的「小罪無人管」情況進行了上報，2022年市警法律部門也會進一步研究如何處理此類罪案；中華公所當日向五分局捐贈油漆用品，感謝他們利用下班時間幫助社區清理非法塗鴉。

市警數據顯示，截至2日的過去28天內，華埠轄區總罪案為64起，相比2020至2021年同期的61起，同比上升了4.9%；其中強姦案從兩起上升止五起，增長150%最為明顯，重竊案從32起上升至39起，整張21.9%，其餘罪案種類均小幅減少。

張立勇表示，強姦案的上升和市警特殊受害者小組在轄區範圍內有關；但市警數據顯示，其中三起分散在華埠各處，兩起發生在堅尼路(Canal St.)，兩起在中央街(Centre St.)，最近一起案發是在1日下午。

重竊案多發生在華埠行人商家密集的主幹道上，張立勇表示，許多偷錢包的慣犯都會活動在這些區域，包括超市、遊客聚集的勿街、擺也街(Bayard St.)以及春街(Spring St.)等，提醒民眾外出需特別留意隨身物品。

也有與會民眾也反應，許多人在地鐵站 翻越閘門逃票，一些地鐵站如包厘街(Bowery)，已成為民眾聞風喪膽、甚至要繞道而行的地方；一些小罪，甚至不能構成犯罪的惡劣行為，卻嚴重影響了社區生活質量。

對此張立勇表示，目前即使將嫌犯逮捕，檢方也不會起訴，會在短時間內釋放，警員的拘捕紀錄還沒寫好，嫌犯就已重獲自由；2022年市警法律部門也會進一步研究如何處理此類罪案。