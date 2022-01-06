非裔男闖華人便利店盜竊 被發現惱羞成怒打傷店員

該名非裔男子涉嫌在布碌崙華人便利商店盜竊，被發現時出手打傷店員。(市警提供)

一名非裔男子涉嫌於日前在布碌崙 (布魯克林)一間華人 便利商店盜竊，將物品藏在衣物下，被華人店員發現時，惱羞成怒攻擊對方；轄區市警78分局5日呼籲知情民眾提供線索。

消息指出，該案件發生於2021年11月21日，下午3時20分，在4大道59號的「99 Cents and Up」華人便利商店，一名非裔男子將梳子藏在褲子裡，被29歲的華人店員發現並阻止他；警方表示，盜賊隨即往店員的臉上揍了一拳，然後跑出店外，往4大道北向逃逸，警方至今未找到嫌犯。

受害者之後被急救人員送往紐約長老會布碌崙衛理公會醫院(New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital)接受治療，所幸臉部只有小程度受傷。

警方表示，嫌犯是一名非洲裔男子，身穿灰色上衣、藍色牛仔褲、藍色球鞋及藍色頭巾；呼籲知曉此案的相關線索者，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。