華翁遭欺負 華女出手相救斥退激動男 憂紐約治安變壞

西語裔男子轉身離去，一路上還在對路人罵罵咧咧。(麥美琪提供)

布碌崙(布魯克林)一名華裔婦女日前在街上撞見一名華裔老翁遭西語裔男子欺負，眼見就要遭到肢體攻擊，奮勇向前制止男子，自己也差點被打；見義勇為的華婦麥美琪表示，近來在公眾場所總是遇到精神不穩定的遊民，紐約市 治安彷彿回到動盪不安的70年代，感到很是擔憂。

45歲的麥美琪表示，本月2日上午9時25分，她在趕往地鐵站 的路上，經過4大道交62街時，看見一名柱著拐杖的華翁被人騷擾；她當時走在前面，後面傳來華翁與一名疑似是墨西哥裔的男子爭吵的聲音，回頭看時覺得男子的情緒異常激動，看起來隨時要動手打人。

於是麥美琪大聲喝斥，並快步走到華翁的身邊，看清楚眼前的男子貌似精神不太正常，講話一直罵罵咧咧；麥美琪表示對方這時把目標轉移到自己身上，對著她惡語相向，她拿出手機要拍攝時，男子試圖要搶過，並伸手要推她，所幸都沒有得逞。

最後男子覺得沒趣，轉身過馬路離開現場，但整個人還是陷在憤怒的情緒中，對經過其身旁的人都是不善的態度；「如果我不在現場，或是沒有人制止的話，說不定會對老人家做出更大的傷害」，麥美琪表示，針對亞裔 、華裔的仇恨案件不停發生，如今就出現在眼前，無法坐視不管。

麥美琪感嘆道，因工作關係搭乘地鐵來往曼哈頓和布魯克林，明顯察覺到近一、兩個月，紐約市社區治安非常不好；她曾在下班回家路上被非洲裔遊民追趕，在地鐵站也要四處躲閃流浪漢，感覺回到70年代動蕩不安的紐約市。

「身為亞裔，出門在外要更小心，不然隨時會成為攻擊對象」，她表示自新冠疫情爆發後，接觸到的亞裔暴力案件多不勝數，憤怒政府的無作為；希望政府在法律上能多制約犯罪者，給予他們真正的懲罰、不敢再攻擊人，否則再多的警方執法也無濟於事。

麥美琪也說，社區治安亮紅燈與保釋法改革、加建遊民收容所也有關係，政府在推行政策時，應考慮人民的安全。