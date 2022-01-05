接種中國疫苗也可打補強針 亞美醫師協會7日法拉盛開打

亞美醫師協會攜手州長辦公室等多機構本月7日在法拉盛為民眾接種疫苗；圖為去年12月亞美醫師協會為民眾提供免費接種補強針。(本報檔案照)

亞美醫師協會(CAIPA)攜手州府與美國紐約華人 總商會，訂於7日(周五)上午10時至下午4時，在法拉盛 市政廳為成人免費提供新冠疫苗 補強針接種服務；亞美醫師協會總裁和會長劉季高5日表示，對於已接種兩劑中國疫苗的民眾，若想在美接種補強針，可選擇輝瑞(Pfizer)疫苗，加強疫苗的防護力。

本次免費新冠疫苗補強針接種服務由亞美醫師協會、州長辦公室、州衛生廳及紐約華人總商會共同主辦，活動提供400針莫德納(Moderna)與輝瑞疫苗，想要接種補強針或首劑疫苗的18歲以上的民眾，請於7日攜帶身分證與疫苗接種卡，前往法拉盛市政廳接種。

劉季高表示，變種病毒Omicron快速傳播，全美的染疫人數已逾100萬例，住院率在一個月內增加了82%；但他說隨著疫苗普及，突破性染疫、尤其是已接種補強針的染疫者的重症率與死亡率不高，呼籲長者、患有基礎疾病與免疫系統缺陷民眾盡快接種補強針，「完全接種六個月後，抗體會逐漸減弱」。

對於已接種中國產新冠疫苗的民眾，劉季高說，中國的科興等疫苗已獲得世界衛生組織(WHO)認可，若想在美接種補強針的民眾，可選擇首劑與補強針劑量相同的輝瑞疫苗，增強抗體，「莫德納的補強針的劑量是首劑的一半」。

婦科醫生李綺梨表示，對於突破性染疫康復的患者， 可等待一個月後再接種補強針，若曾接受抗體治療，需等待三個月，再接種疫苗；劉季高補充，民眾染疫康復後，建議檢測病毒抗體，若抗體較高，可等待一段時間後，再接種疫苗，避免接種後，產生較強的副作用。

紐約華人總商會會會長徐家鵬表示，變種病毒Omicron肆虐美國，民眾保護自身最佳方式，就是接種疫苗，他感謝州長辦公室與亞美醫師協會再次攜手，共同舉辦這個活動。

市議員黃敏儀補充，市府還為長者與殘疾人提供上門接種疫苗的服務，有需者請登錄https://forms.cityofnewyork.us/f/home查詢詳情。

州長辦公室亞太裔事務主任范小江、溫州同鄉會會長吳洪光、美東河南同鄉會會長王繼成與啟揚中心聯合主席羅維宗等均參加當天的記者會表示支持。

亞美醫師協會公共關係部總監黃雪莉表示，想要接種疫苗的民眾，可掃描海報的二維碼預約，或直接前往法拉盛市政廳接種；本次的活動時間為7日(周五)上午10時至下午4時，法拉盛市政廳的地址為皇后區北方大道137-35號。