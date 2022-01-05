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曼哈頓地區檢察官宣布：輕罪不起訴 警方：助長犯罪

記者金春香／紐約報導
白艾榮為實現競選時承諾的刑事司法改革的一部分，宣布不再起訴包括持有大麻、逃票、賣淫、拒捕等輕罪。（路透）
白艾榮為實現競選時承諾的刑事司法改革的一部分，宣布不再起訴包括持有大麻、逃票、賣淫、拒捕等輕罪。（路透）

新上任的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室4日宣布，未來不再起訴包括持有大麻、逃票、賣淫、拒捕等輕罪行為，稱這是他實現競選時承諾的刑事司法改革的一部分；但警方對該舉提出反對，稱這只會助長犯罪。

根據報告，白艾榮告訴其辦公室檢察官，不再起訴包括持有大麻、逃票、拒捕、非法進入、妨礙公務、賣淫等在內的罪行，除非這些罪行是嫌犯被起訴的重罪的一部分。

此外，除了性質最惡劣、最暴力的犯罪外，一般不會設置保釋金，但在保釋金問題上也需要考慮嫌犯的前科；在量刑問題上，白艾榮要求對於不適用終身監禁的罪行，其辦公室向法官建議不超過20年的刑期，並減少讓青少年被告在成人法庭受審的可能。

白艾榮表示，這些改變，既是刑事司法改革所需，也是為了保證社區的安全，「公正」和「安全」並不是對立的，兩者可以並存，其辦公室就要致力於達成這一目標；此外這些改革也可以騰出更多檢方資源，用來打擊包括槍支、仇恨等在內的暴力犯罪。

紐約法律援助處(Legal Aid Society)對相關改革方案表示歡迎，稱此舉能有效改善很多輕罪者所面臨的高額保釋金要求，和被過度定罪的情況，他們呼籲法官能根據改革在判案過程中做出相應改變。

但紐約市警察工會(Police Benevolent Association)主席林奇(Patrick Lynch)和市探員工會(Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)都表示，「這是在助長犯罪，且將警察置於危險之中，已經有很多人認為自己就算犯罪，也不會被捕，被捕也會被立即釋放，根本不將法律和法庭放在眼中了，如果最終罪犯都不會被起訴，那警察為何還要抓捕嫌犯？」

警察 大麻 檢察官

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