我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

華男在布碌崙超市偷走一捆蔬菜 打傷兩名店員

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男日前在3大道交74街的一間超市偷東西被捕。(取自谷歌地圖)
一名華男日前在3大道交74街的一間超市偷東西被捕。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉一間超市日前在元旦發生盜竊案，一名華男涉嫌偷走一捆蔬菜，當場被人發現；警方表示，華男在搏鬥過程中打傷兩名店員，最終被轄區市警68分局警員拘捕。

據68分局紀錄顯示，該案發生於本月1日傍晚6時許，在3大道交74街一家由外族裔經營的超市內；一名59歲的華男當時裝作顧客走入店內，環顧四周趁著無人注意時，拿起一捆蔬菜，沒有付款便要往外走，最終被店員發現上前追趕。

警方表示，這兩名店員在街口成功攔下該名男子，不料對方為脫身動手打人，店員因措手不及臉部被打傷；在路人報警下，68分局警員不久後抵達現場，循著受害者提供的信息，在附近區域成功拘捕涉案男子，之後送往布碌崙刑事法庭過堂，他將面臨盜竊、攻擊等罪名。

位於華社的7大道交65街的一間華人經營的超市，在2021年12月31日也遭人入室盜竊，兩名身分未明的男子從屋頂的窗口闖入，並踢開裡頭辦公室的門口；嫌犯接著利用工具將牆上的保險箱撬開，盜走5000元現金。

辦案警員表示，兩嫌明顯是有備而來，持有工具一路砸破天窗、牆壁，也知道現金擺放的位置，不排除曾到現場採過點；警方目前已獲得監控錄像，案件還在調查中。

警方呼籲，若民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華男 布碌崙 手機

上一則

疫情來襲 紐約市出生率降、死亡率升

下一則

證據不足 葛謨遭前助手性騷擾指控撤銷

延伸閱讀

公校開學 教師工會要求改網課遭拒

公校開學 教師工會要求改網課遭拒
選區重畫2版本 亞裔促採納聯合地圖

選區重畫2版本 亞裔促採納聯合地圖
布碌崙康尼島醫院 連三年迎接新年寶寶

布碌崙康尼島醫院 連三年迎接新年寶寶
布碌崙僑團迎新年 籲團結反對8大道建遊民收容所

布碌崙僑團迎新年 籲團結反對8大道建遊民收容所
全市去年暴力犯罪增 僅布碌崙下降

全市去年暴力犯罪增 僅布碌崙下降

熱門新聞

紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31

紐約皇后區男子躍地鐵旋轉門逃票 頭撞地當場死亡

2022-01-02 12:21

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天