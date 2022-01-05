華男在布碌崙超市偷走一捆蔬菜 打傷兩名店員

一名華男日前在3大道交74街的一間超市偷東西被捕。(取自谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉一間超市日前在元旦發生盜竊案，一名華男 涉嫌偷走一捆蔬菜，當場被人發現；警方表示，華男在搏鬥過程中打傷兩名店員，最終被轄區市警68分局警員拘捕。

據68分局紀錄顯示，該案發生於本月1日傍晚6時許，在3大道交74街一家由外族裔經營的超市內；一名59歲的華男當時裝作顧客走入店內，環顧四周趁著無人注意時，拿起一捆蔬菜，沒有付款便要往外走，最終被店員發現上前追趕。

警方表示，這兩名店員在街口成功攔下該名男子，不料對方為脫身動手打人，店員因措手不及臉部被打傷；在路人報警下，68分局警員不久後抵達現場，循著受害者提供的信息，在附近區域成功拘捕涉案男子，之後送往布碌崙刑事法庭過堂，他將面臨盜竊、攻擊等罪名。

位於華社的7大道交65街的一間華人經營的超市，在2021年12月31日也遭人入室盜竊，兩名身分未明的男子從屋頂的窗口闖入，並踢開裡頭辦公室的門口；嫌犯接著利用工具將牆上的保險箱撬開，盜走5000元現金。

辦案警員表示，兩嫌明顯是有備而來，持有工具一路砸破天窗、牆壁，也知道現金擺放的位置，不排除曾到現場採過點；警方目前已獲得監控錄像，案件還在調查中。

警方呼籲，若民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。