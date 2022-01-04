紐約客談／發放免費檢測包 民眾哄搶像難民

在紐約市的一個免費檢測包發放點，民眾蜂擁領取，現場混亂不堪。(Getty Images)

拜登政府宣布向全美發放5億個免費的家庭新冠病毒自測包，連日來在紐約市和長島 的發放點引發民眾哄搶，場面就像難民潮。

日前在布碌崙(布魯克林)的一個免費檢測 包發放點，湧入上千人，現場水洩不通，人們擠在一起，爭先恐後伸出手，抓取市府員工發放的檢測包；當局不得不臨時動用了數十名警察 來維持秩序，以防發生踩踏事故；有目擊者說，一眼望去，還以為是第三世界國家的難民在哄搶救濟食物。

新年的周末，長島居民互相通告，在納蘇郡一個體育場，從上午8時起發放免費自測包，於是不少民眾開車前往領取，但在快要抵達目的地時發現，高速公路的雙向出口都已被警車封鎖；有路熟的民眾抄小路找到體育場，卻發現長長的車隊被警車堵在停車場外；現場警察說：「回去吧，凌晨3時就有人來排隊了，早就發光了。」

小小的免費檢測包，全美發放5億份，足夠人手一個了，但卻出現了一包難求、甚至要深夜排隊、瘋搶的狀況；雖然美國民眾習慣了排隊文化，但混亂不堪的場面，可真是丟人。

發放自測包並不需要這麼失序；長島的公校就做得很好，當局把檢測包分發給學校，再發給每個學生；3日長島學生下午放學回家時，書包裡就躺著自測包(盒)，完全不需要搶破頭；紐約市公校系統的做法也不錯，將檢測包發給學生，而且可以滿足一周內再度自測的需求。

政府或許可以設立一個網站，讓有意在家自測的民眾提交申請，每個住址單位限制領取檢測包的數量，甚至由申請人承擔運費也可，這樣就可以避免蜂擁的人潮了。

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