我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

紐約客談／發放免費檢測包 民眾哄搶像難民

紐約客談
在紐約市的一個免費檢測包發放點，民眾蜂擁領取，現場混亂不堪。(Getty Images)
在紐約市的一個免費檢測包發放點，民眾蜂擁領取，現場混亂不堪。(Getty Images)

拜登政府宣布向全美發放5億個免費的家庭新冠病毒自測包，連日來在紐約市和長島的發放點引發民眾哄搶，場面就像難民潮。

日前在布碌崙(布魯克林)的一個免費檢測包發放點，湧入上千人，現場水洩不通，人們擠在一起，爭先恐後伸出手，抓取市府員工發放的檢測包；當局不得不臨時動用了數十名警察來維持秩序，以防發生踩踏事故；有目擊者說，一眼望去，還以為是第三世界國家的難民在哄搶救濟食物。

新年的周末，長島居民互相通告，在納蘇郡一個體育場，從上午8時起發放免費自測包，於是不少民眾開車前往領取，但在快要抵達目的地時發現，高速公路的雙向出口都已被警車封鎖；有路熟的民眾抄小路找到體育場，卻發現長長的車隊被警車堵在停車場外；現場警察說：「回去吧，凌晨3時就有人來排隊了，早就發光了。」

小小的免費檢測包，全美發放5億份，足夠人手一個了，但卻出現了一包難求、甚至要深夜排隊、瘋搶的狀況；雖然美國民眾習慣了排隊文化，但混亂不堪的場面，可真是丟人。

發放自測包並不需要這麼失序；長島的公校就做得很好，當局把檢測包分發給學校，再發給每個學生；3日長島學生下午放學回家時，書包裡就躺著自測包(盒)，完全不需要搶破頭；紐約市公校系統的做法也不錯，將檢測包發給學生，而且可以滿足一周內再度自測的需求。

政府或許可以設立一個網站，讓有意在家自測的民眾提交申請，每個住址單位限制領取檢測包的數量，甚至由申請人承擔運費也可，這樣就可以避免蜂擁的人潮了。

紐約客談，每周二至周六見報。

檢測 長島 警察

上一則

選區重畫2版本 亞裔促採納聯合地圖

下一則

以梁彼得案為靈感 「穿牆子彈」21日全美部分影院上映

延伸閱讀

疫情加重 紐約客紛棄布口罩改戴N95

疫情加重 紐約客紛棄布口罩改戴N95
紐約客談/跨入2022年 疫情時代何時終結

紐約客談/跨入2022年 疫情時代何時終結
紐約客談／過大於功 道別最不受待見的市長

紐約客談／過大於功 道別最不受待見的市長
紐約客談╱檢測站、接種站排長龍 不得新冠也得流感

紐約客談╱檢測站、接種站排長龍 不得新冠也得流感
新冠檢測需求暴增 紐約市、長島再開7檢測站

新冠檢測需求暴增 紐約市、長島再開7檢測站

熱門新聞

27日在曼哈頓的一個流動檢測點，一名女子在接受病毒檢測的鼻腔取樣。(路透)

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

2021-12-28 08:15
涉殺華人情夫的鄧海燕（橘黃帽者），12月31日晚引渡回紐約，明年1月3日在皇后區法院過堂。（記者牟蘭/攝影）

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

2022-01-01 00:11
紐約新任市長亞當斯1日通勤時，目睹有人在地鐵站台打架，撥打911報警。（美聯社）

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

2022-01-02 08:30
科拉麵包店創辦人卡馬拉 (右) 和搭檔博爾哈。(取自卡馬拉Instagram)

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

2022-01-03 11:11
涉殺華人情夫的鄧海燕(橘黃帽者)，去年12月31日晚引渡回紐約，以謀殺與非法持械等罪被移送法辦。（記者牟蘭／攝影）

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

2022-01-01 15:31
皇后區威利點土地開發案項目，至今仍未動工；圖為該地的汽車二手零件「舊貨廠」。(本報檔案照)

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

2021-12-27 08:41

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高