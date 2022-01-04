市清潔局、MTA員工病假多 影響收垃圾和地鐵班次

由於有約25%的市清潔局人員請病假，估計將影響紐約市垃圾收取狀況。(記者顏嘉瑩/攝影)

變種新冠病毒Omicron在紐約蔓延快速，每日新增確診案例屢破紀錄，疫情 嚴重也開始影響公部門運作；根據市清潔局(Department of Sanitation)統計，3日有約25%的員工請病假，估計將影響城市垃圾收取狀況，另在日前停運的多線地鐵，也在大都會運輸署(MTA )人手不足的情況下，3日繼續停運。

市清潔局長葛雷森(Edward Grayson)3日表示，當天該局約有20%到25%的員工打電話請病假；此前在市府的強制接種令下，清潔局就曾因為有相當數量的員工拒絕接種，而耽誤紐約市清潔工作，當時葛雷森受訪時曾表示，在疫情高峰期，清潔局四分之一的人手一度不能工作，但在這種情況下仍通過加班、增加每班時間確保了工作正常運轉。

清潔局有近1萬名員工，如今疫情緊繃再度造成該局人手緊張，葛雷森也說，將採用當時疫情高峰期的工作模式，在人手不足的情況下，透過擴大上班員工的工作範圍以及銷假等方式，滿足所需人力。

為應對今年冬季的鏟雪工作，葛雷森則保證有足夠的人手可用，他表示，該局已培訓超過5000名員工，未來還將繼續招聘，因應增加的需求。

除了市清潔局的服務受到影響，於去年底宣布停運兩天的MTA地鐵W線、B線及Z線，則在3日民眾收假返工、返校時，繼續停運；根據MTA推特，除了地鐵，其他公車路線也出現延誤和取消，光是上周，MTA在一天內就取消了56趟公車班次。

MTA發言人多諾萬(Aaron Donovan)表示，就如同其他紐約的企業和機關，在日漸暴增的確診人數中，MTA也在思考要如何應對人手緊缺問題；他說，當官當局正在努力確保為每個地鐵站 提供每周七天、24小時無休的可靠服務。

據了解，至少有1000名MTA員工因感染新冠而請病假，不過「紐約郵報」報導，知情人士稱MTA內部提供給生病員工回報症狀的電話熱線，線上等待時間就長達六小時，最後MTA還需增加熱線工作人員數量、拓展第二個電話號碼和電郵，讓員工使用。

該熱線被「塞爆」的情形，曾經在2020年3月新冠在紐約爆發伊始出現過，當時至少有8700名MTA員工因感染新冠而請病假。