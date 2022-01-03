被砸昏華婦睜眼無意識 夫盼盡早探訪

馬桂英感恩節後被一名陌生男子用石頭砸傷頭部，昏迷了近一個月，日前突然睜開雙眼，但她的意識尚不清醒。(謝宜宏提供)

62歲華婦馬桂英感恩節後被一名陌生男子用石頭砸傷頭部，昏迷了近一個月，日前突然睜開雙眼，不過她的親友新年表示，馬桂英的意識還不清醒；因疫情 反彈，他們已三周沒有探訪傷者，尤其是她的丈夫思妻心切，期盼新年能盡快看見妻子，幫她盡快恢復健康。

馬桂英的友人謝宜宏表示，馬桂英去年12月17日突然睜開雙眼，但因腦部與神經傳導系統受損，無法對他人做出任何回應，「醫生告訴我，她現在仍然是『無意識』(Unconscious)的狀態，可能會持續三到五個月」。

謝宜宏說，雖然馬桂英的心肺功能恢復正常，但目前肺部仍要依靠氣管、胃部依靠胃管以及腎臟依靠尿管維持身體機能；他表示，因疫情反彈，艾姆赫斯特醫院12月底拒絕訪客，他與友人的丈夫高占新已三周沒有探訪馬桂英。

思念妻子的高占新表示，他幾乎每天陷入焦慮，因自己不會使用平板電腦，無法隨時與妻子視頻，就快要撐不下去；他說，自己的新年願望就是能夠早日探望妻子，親自照顧，希望她盡快恢復健康。

謝宜宏表示，雖然疫情指數飆升，但高占新已接種補強針，且願意配合探訪前完成核酸檢測 ，期盼醫院能夠讓友人夫妻團聚，幫助馬桂英早日恢復清醒，「醫院也有規定，如果病人神智不清，應允許傷者親友按醫院的規定探望」。

根據警方消息，33歲遊民佩雷斯(Elisaul Perez)於感恩節後的上午，與居住在皇后區可樂娜38大道 附近的馬桂英發生口角，後用一塊石頭，攻擊了對方的頭部；馬桂英被攻擊後，失去知覺，送醫搶救五小時才脫離生命危險，至截稿前，她尚未恢復清醒。

佩雷斯此次被捕前曾有14次被捕紀錄，僅在過去一年內，他還有至少九起不同案件尚在審理，包括搶劫、攻擊與公然猥褻罪等；他因涉攻擊馬桂英，被大陪審團以一級攻擊等罪名起訴，他在去年過堂時拒不認罪，辯稱自己「腦袋裡聽到奇怪的聲音」，要求精神評估，他的下次上庭時間為1月27日。