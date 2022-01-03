未請假換現金 市房屋局總座年薪市府榜首

市房屋局總經理馬斯塔奇沃洛2021年總收入提高到 51萬5000元，超過市長和州長總和。(市長辦公室提供)

前紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)任命的市房屋局(NYCHA) 總經理馬斯塔奇沃洛(Vito Mustaciuolo)將多年未使用的假期折現，2021年度收入提高到 51萬5000元，超過市長和州長薪資總和。

疫情 期間處處關閉，但團隊工作人員加班費依舊攀升；新數據顯示，房屋局管理陷困境，但這位高管2021年度薪資躋身公務員榜首。

馬斯塔奇沃洛工資甚至比市長和州長工資總和多，允許他兌現的假期比平常多得多。

前市長白思豪請馬斯塔奇沃洛2018年擔任房屋局總經理，由住房保護和發展部高級官員原職升任，當時，原部門允許折現的未用假期以261天為上限，房屋局僅接受54天。

面對白思豪邀約，馬斯塔奇沃洛要求將他在市府39年多累積的未使用假期全折現，共662天。

當時負責住房的副市長格倫(Alicia Glen)安排房屋局主席羅素(Gregory Russ)和人事辦公室同意要求。

房屋局發言人布蘭卡喬(Barbara Brancaccio)強調，市府將支付這筆錢，不動用聯邦資金。

截至6月30日的2021年度，馬斯塔奇沃洛尋常薪資25萬8000元，未請假期折現25萬7000元。

無黨派Empire Center for Public Policy數據顯示，2021年市府員工薪酬第二的是羅素，達41萬4000元。

市議員安普里塞繆爾 (Alicka Ampry-Samuel)說，這種薪酬太離譜；居民和倡議者質疑房屋局高管薪資，該機構面臨諸多挑戰，市府如何證明其加班費合理？

過度加班是房屋局的長期問題，疫情期間似乎更糟。房屋局水管工和電工也透過大量加班獲六位數高薪。

房屋局加班費從2019財年9600萬元增至 2020年1.38億元，增幅45%；截至6月30日的最新年度，加班費更攀至1.44億元。

房屋局幾位資深員工透過加班而收入大增。

水管工頭普羅西達 (Robert Procida)加班記分向來名列前茅。2019年度加班費共18萬1000元，隔年21萬5000元，2021年更達24萬8000元，年薪共35萬6000元，在紐約市府排名第九。

普羅西達2021年收入高於2020年白思豪25萬3000元、時任州長葛謨(Andrew Cuomo)22萬3000元薪酬。

房屋局高層坐擁高薪，卻坐視紐約住房改革落後。針對黴菌清理，房屋局2018 年承諾，收到維修請求15天內將解決發霉的根本原因，但紀錄顯示，管理人員說到做到的比例僅3.7% 。