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遊民服務機構電影票也報銷 審計報告：不該

編譯孫梁╱綜合2日電
BRC的外展人員在曼哈頓街頭探查遊民問題。(取自BRC網站)
BRC的外展人員在曼哈頓街頭探查遊民問題。(取自BRC網站)

Bowery Residents’ Committee(BRC)是曼哈頓的遊民收容服務機構，其設在25街收容所的遊民主要是精神病患和癮君子，儘管收容所的諸多問題長期得不到解決，卻不斷設法向市府要錢，連餐費、包船遊覽費和電影票也要求報銷。

州主計長迪納波利(Tom DiNapoli)的審計報告顯示，在BRC包船花的3萬6510元中，至少將其中的2653元，連同其他不符合財務規定的140萬元，都要市府用納稅人的錢支付。

截至2019年，BRC與市府簽下5億2700萬元的遊民服務合約，包括管理有200個床位、毗鄰賓州火車站的25街遊民收容所。大都會運輸署(MTA)督察長曾說，這家收容所的花費極大，但效率極低。

審計報告說：「BRC受聘的目的是解決日益突出的遊民危機，但要求市府報銷的費用暴露出許多問題，不能不令人擔憂，讓納稅人為他們遊覽包船付費很不應該。」

在25街收容所的合約管理費中，有數十萬元屬於個人和單位開銷的租金及水電費等支出，而沒有列在BRC的其他開支項目。列入管理費要市府報銷的還有3482元電影票和1500元餐費，但其中近半數沒有發票，是以「犒勞員工」的名義下帳。包船費中的2653元則是「招募與培訓」員工，但其餘的包船費是否找市府報帳，BRC拒絕說明。

白思豪市長的八年任期內，市遊民服務局共簽下160億元的遊民服務合約，但其工作卻屢遭批評，州主計長審計報告指出的問題只是其中之一。儘管BRC經營的收容所醜聞不斷，但在白思豪任內仍獲得46億元合約，占市遊民外包服務費的四分之一。其他的遊民服務機構也是濫用市府公帑，以供其管理層享受奢華的生活方式。

布碌崙的CORE遊民服務集團曾是市遊民服務局的主要簽約商，但嚴重的裙帶關係和以權謀私等問題曝光後，合約被迫解除。

市遊民服務局發言人表示，主計長的審計報告內容不準確，試圖從雞蛋裡挑骨頭，將服務局與BRC的合作政治化。發言人稱：「BRC是傑出的遊民服務組織，成就非凡，多年來，25街收容所為數千個有需要的紐約人提供了生命保證。」

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