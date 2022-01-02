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布碌崙康尼島醫院 連三年迎接新年寶寶

記者顏潔恩／紐約報導
產婦Irma Garcia與丈夫German Tzunun迎接新生兒，她也是紐約市2022新年寶寶。(取自市公立醫院系統推特)
產婦Irma Garcia與丈夫German Tzunun迎接新生兒，她也是紐約市2022新年寶寶。(取自市公立醫院系統推特)

2022年紐約市首位新生兒誕生於布碌崙(布魯克林)康尼島醫院(Coney Island Hospital)，該名1日凌晨出生的女嬰叫做Leyla Gessel Tzunun Garcia；據悉這已是康尼島醫院連續第三年接生新年寶寶，創下歷史。

市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)表示，來自布碌崙葛雷福森(Gravesend)的產婦Irma Garcia與丈夫German Tzunun，在康尼島醫院新年凌晨之際迎接女嬰，她體重7磅、身高19.5吋，母子平安；據了解，Irma Garcia的預產期原本是在2021年12月30日，後來才拖延至新年前一刻接生，意外成為2022年新生寶寶。

女嬰是該對夫婦的首個孩子，面對新生兒的到來，母親表示「很難形容自己的心情，但真的很開心，這無疑是新年最好的禮物」；希望女兒身體健康、有一個美好的人生。

醫院釋出的照片中，小寶寶穿著寫有市公立醫院系統標誌的衣服和帽子，被母親溫柔抱在懷裡；剛卸下職務的康尼島前市議員崔馬克(Mark Treyger)也在臉書上寫下祝福，歡迎新生寶寶，並感謝新的一年還在努力工作的每位醫護前線人員。

康尼島 布碌崙 紐約市

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