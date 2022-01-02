布碌崙僑團迎新年 籲團結反對8大道建遊民收容所

多個華人僑團日前在布碌崙舉行「跨年倒數迎新年聯歡晚會」。(亞總會提供)

美國亞裔 社團聯合總會、美國香港總商會等多個僑團日前在布碌崙 (布魯克林)舉行「跨年倒數迎新年聯歡晚會」，回顧布魯克林華社在過去一年的社區發展；步入2022年，反對8大道 建遊民收容所將成為當地居民的頭等大事，僑團們成立了專門的聯盟，計畫通過抗議、法律途徑阻止建案進行。

「新冠疫情爆發兩年以來，亞總會與社區共同經歷許多事，未來將繼續針對亞裔社區的繁榮安定作努力」，亞總會會長陳善莊表示，民眾一定通過積極參政改變命運；登記成為選民，將手中的一票用來抵制不關心華社利益的民選官員。

在回顧華社過去一年發展時，亞總會提到羊頭灣海港城錘殺案不盡人意的判決結果，儘管不斷抗議也沒有得到檢方或法院的回應，但呼籲大眾不要氣餒，接下來持續關注此案；此外，僑團也宣布成立「布碌崙反對遊民所社區聯盟」，指出若程序順利，8大道遊民收容所在今年春季便開工，是三大華社最緊急的建案。

在倡議書中，反對者接下來將進行兩項重點計畫，第一是繼續發動更多人參與反對遊民所示威及簽名運動，讓市府看見華人堅決反對的決心，第二是聘請律師通過法律途徑介入；以上都需動用到大量人力及資金，呼籲大眾有錢出錢、有力出力，並集思廣益提出有效的方案。

最後，他們也呼籲社區各界團結一致、共享資源、發揮所長，建立一個「平等、不分黨派、矩陣組織」的團體，成員們將通過少數服從多數的投票形式來敲定事務；在此之下將建立行事透明化的核心工作組，負責監管各程序的操作，也確保帳目透明能接受大眾的審查。