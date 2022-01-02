市衛生局：發新冠治療藥物時 族裔列考慮

市衛生局稱，在分發新冠治療藥物時將考慮患者族裔。（Getty Images）

市衛生局日前在網站發布指南，指出將基於「族裔評估患者治療風險及用藥」，並補充，「長久以來的系統性健康和社會不平等」可能會增加少數族裔死於新冠的風險。

該指南既適用於用於治療新冠的單株抗體(monoclonal antibodies)的分配，也適用於口服抗病毒藥物，如輝瑞退出的Paxlovid和默克(Merck)推出的「莫納皮拉韋」(Molnupiravir)。

最近，一份市衛生局發布的「徵求建議書」(Request for proposal)表格強調了這項對「族裔平等」的承諾。

「部門致力於通過明確推進族裔平等和社會正義，改善所有紐約人的健康狀況。族裔平等並不意味著簡單地平等對待每個人，而是要解決結構性種族主義 (即長期存在種族不平等的政策和製度慣例)，以及白人特權造成的分配資源和服務障礙。」它寫道。

醫學專家們表示，根據誰的風險最高來分配藥物治療是正確的，但族裔不是生物風險因素。

「我不認為(族裔)是導致嚴重疾病和死亡的風險因素之一。」哈佛大學流行病學家和教授卡爾多夫(Martin Kulldorff)表示，很多少數族裔在紐約死亡的原因，是因為富人在封鎖期間可以在家工作，而工人階級必須外出。

市衛生局發言人蘭扎(Michael Lanza)表示，由於結構性種族主義和對許多少數族裔社區的投資 減少，建議醫生在為患病後果風險最高的人群開出治療處方時，除了考慮系統性健康差異外，還要考慮這些社區在疫情 期間所受到的不成比例的負面影響。