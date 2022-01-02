治安良好貝瑞吉連傳命案 華人擔心安全受威脅

華人民眾擔憂貝瑞吉近來槍械暴力嚴重。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)治安相對良好的貝瑞吉，在年尾連發槍擊 案，造成一人死亡，地鐵站 也時而發生攻擊案件；近些年湧入當地的華人 愈來愈多，面對這些事件對自身安全感到擔心不已，希望市府和市警能有所作為。

根據市警68分局紀錄，2021年12月18日晚7時50分，貝瑞吉3大道交68街一間公寓發生槍擊案，一名33歲的男子腿部遭人射擊；警員接報後抵達現場，將受害者送往附近醫院搶救，幸無性命危險，另一方面警方也還在調查案件中，暫未得知搶案發生的原因、也未逮捕任何人。

另一起案件中，31歲的男子湯姆斯(Adam Thomas)在12月18日，於14大道交83街處開槍打死30歲的孟卡達(Justin Moncada)；經過調查後發現，死者是兇手前女友的男友，當天嫌犯砸破前女友公寓的窗戶闖入，並一槍擊斃孟卡達。

警方不久後在房間找到已失去意識的死者，也搜到槍手使用的兇器，數日後成功將人逮捕，並以謀殺罪名指控。

資料指出，轄區包括貝瑞吉、戴克高地的68分局還是紐約市罪案數量相對較低的分局之一；統計顯示，2021年的重罪案比前一年下降11.18%，其他犯罪類型數字也在減少，民眾無需過度擔憂。

然而除了兩起槍擊案集中在12月發生外，近期地鐵站也發生不少遊民攻擊、騷擾事件，令當地華人對治安的不穩定感到擔憂；居住在當地的黃女士指出，像槍擊案的嚴重犯罪過去很少在貝瑞吉發生，但短短一個月內就連發數起，難以忽視。

就算警方一再強調社區治安仍良好，但涉及槍擊的犯罪很常都會傷及無辜，且難以防範，防不勝防；希望市府和市警能在公眾安全上採取更有效的策略，保證市民的安全。